"Террор отчаяния" и зверства на Харьковщине: как контрнаступление ВСУ меняет ситуацию на фронте

После активного контрнаступления на Харьковщине мир снова ужаснули массовые захоронения замученных украинцев в Изюме. На фоне своего поражения оккупанты массово обстреливают мирные города, атакуя критическую инфраструктуру, а действия ВСУ окончательно переломили ход войны.

Своими мыслями по этому поводу поделился ведущий 24 канала Алексей Печий. О "терроре отчаяния" россиян, ситуации на фронте и влиянии действий ВСУ на мировую поддержку Украины читайте дальше.

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Зверства в Изюме, где были найдены захоронения более 400 замученных мирных жителей, снова всколыхнули весь мир. Ведь это доказывает, что геноцид в Буче не был каким-то исключением или аномалией – к сожалению, пытки и убийства мирных жителей россиянами происходят всюду, где они побывали. И такая ужасная картина уже стала точкой невозвращения, а значит, Запад должен еще больше консолидироваться, а для путина уже не остается никаких компромиссов – лишь тотальное поражение россии.

В то же время война продолжается и наши защитники сосредоточили свои наступательные операции на Херсонщине и Луганщине, где оккупанты пытаются окопаться и стать в оборону. Однако не везде они это успевают сделать, а потому оккупанты продолжили свою тактику запугивания атаками мирных городов на Донбассе и не только.

Кроме того, россияне снова начали намекать на ядерное оружие и начали хаотично вербовать всякое убожество на россии для войны против Украины. Впрочем, отдельные страны Запада не всегда адекватно реагируют на запросы Украины о военной помощи. Хотя некоторый прогресс все же прослеживается.

Следовательно, подробнее поговорим о ситуации на фронте, где именно ВСУ уничтожают врага и продвигаются вперед и как Запад помогает приблизить победу.

ВСУ на восточном берегу реки Оскол: ситуация на фронте неутешительна для врага

Начнём с ситуации на фронте. Сначала следует кратко очертить основные направления, где продолжаются бои и продвижение ВСУ, чтобы потом обсудить общую картину.

В Харьковской области ныне линия фронта простирается к востоку от Волчанска и Купянска до Изюма и Лимана. Со вчера украинские войска официально взяли под полный контроль весь город Купянск, продолжая наступательные операции к востоку от реки Оскол. Аналитики предполагают, что россияне, скорее всего, будут бороться за удержание позиций в восточной части Харьковской области и севера Луганской области. При этом ВСУ создают больше позиций на восточном берегу реки Оскол, ближе к Луганщине.

На Донбассе, украинские военные нанесли удар по району сосредоточения российских войск, что привело к многочисленным жертвам среди оккупантов в Перевальске Луганской области, а кроме того, также в Кадиевке была уничтожена военная база боевиков.

На Юге украинское военное командование продолжает оперативную "тишину" по ходу действий на фронте, при этом международные аналитики отмечают, что россияне пытаются вести контрбатарейный огонь по ВСУ и перегруппироваться. Впрочем, Вооруженные Силы продолжают продвижение сразу по трем направлениям. Наши войска перехватывают инициативу, уничтожая российские военные базы, склады с боеприпасами и разрушая наземные линии связи оккупантов через реки Ингулец и Днепр. Аналитики добавляют, что наиболее активными участками южного фронта остаются северо-западные окраины рядом с Херсоном, украинский плацдарм на Ингульце и южные районы на границе Херсонской и Днепропетровской области.

Следовательно, накануне Владимир Зеленский в интервью изданию Reuters отверг утверждение о том, что война близится к завершению. Впрочем, он добавил, что героическое наступление ВСУ в Харьковской области несколько укрепило поддержку со стороны западных стран, которые начали привыкать к войне.

"Террор отчаяния" на фоне провала – что происходит на Востоке

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сегодня сообщил, что утром 17 сентября россияне обстреляли Славянскую ТЭС. В результате возник пожар. В результате обстрела в городе Николаевка начались перебои с водоснабжением. Так же оккупанты нанесли удар по Краматорску. Снаряды попали в частный сектор, известно о раненых.

Разумеется, понятно, что таким образом россияне пытаются в отчаянии отомстить. Ведь именно эти два города были ключевыми для них в Донецкой области. Именно на них они нацелились, когда захватили Изюм и пытались продвинуться в районе Бахмута. Это была их цель, которая бы позволила захватить Донецкую область. Однако ВСУ разрушили эти планы, деоккупировав Изюм, сделав таким образом совершенно невозможным захват этих городов. Впрочем, есть и другая причина этих обстрелов – россияне в Луганской области испуганы и боятся наступления ВСУ.

Дело в том, что по данным Сергея Гайдая, главы Луганской ОВА, российские захватчики строят укрепления в Луганской области, перекидывают войска и технику в Сватовский район, а также отключили и кабельный интернет для населения. Конечно, уже ни о каком псевдореферендуме речь не идет.

К тому же, на оккупированных территориях на Востоке значительно выросли панические настроения среди оккупантов и коллаборантов из-за убийства в Луганске так называемого "генпрокурора". Оккупанты начали понимать, что заявление украинской стороны о том, что наказание настигнет каждого – это не фигуральное выражение.

Кроме того, несмотря на попытки оккупантов окопаться на севере Луганщины и востоке Харьковщины и попытаться закрепиться для обороны от ВСУ, похоже, что шансы на успех у врага невелики. Институт изучения войны утверждает, что украинские войска 16 сентября официально взяли под полный контроль весь Купянск, продолжая наступательные действия к востоку от реки Оскол. Это означает, что российским войскам будет крайне тяжело удерживать позиции в восточной части Харьковщины и на севере Луганской области, поскольку украинские силы устанавливают новые позиции на восточном берегу реки Оскол.

То есть, после 11 сентября, когда ВСУ остановились на линии реки Оскол, наши бойцы закрепили успех и снова начали продвижение. Уже даже оккупанты накануне признали, что Вооруженные Силы ударили по Нижней Дуванке, в 20 километрах от Сватового. Продвижение ВСУ продолжается.

Проблемы с логистикой у россиян и серьезные проблемы для врага на Юге

Так же накануне появилась информация об удивительном взрыве в Валуйках Белгородской области россии. Таким образом, снова кто-то "покурил прямо на базе" российской 3-й мотострелковой дивизии, базирующейся как раз вблизи Валуек. Здесь есть еще одна важная деталь: Валуйки расположены на важной линии российской железной дороги, ведущей к северной части Луганской области. Украинские силы перерезали российские наземные линии связи через Харьковскую область, когда освободили Купянск. Это заставляет россиян перенаправить логистику из Белгорода как раз через железнодорожную линию Валуйки. Именно повреждение этой железнодорожной линии серьезно усложнит российское логистическое обеспечение российской оккупации Луганской и восточной части Харьковской области. И россияне бросили боевиков из Луганщины в защиту тех Валуек.

Кроме того, накануне Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска нанесли удар по району сосредоточения оккупантов, нанеся многочисленные потери среди российских военнослужащих в Перевальске и Кадиевке Луганской области. То есть оккупантов на Востоке ждет подобная судьба, как и россиян на Юге – ВСУ давят спереди и уничтожают силы в тылу.

Заметьте Силы россиян все еще мощные, но уже расшатанные, – ОК "Юг"

Именно поэтому британская разведка утверждает, что пока неизвестно, достаточно ли у россиян сил на Луганщине, чтобы противостоять наступлению ВСУ, может ли повториться история освобождения Харьковщины.

Так же продолжается наступление ВСУ и на Юге. Украинские военные сохраняют оперативное молчание о ходе южного контрнаступления. Однако по данным Института изучения войны там происходят "странные" вещи. Например, россияне из Уфы жалуются на то, что их военные, так называемые добровольцы, воевавшие на Николаевском направлении, уже больше недели не выходят на связь, а командование ничего не может объяснить.

Кроме того, накануне, украинские войска нанесли удар по штабу оккупатов в Херсоне. Более того, по словам коллаборантов, ракеты попали в здание в тот момент, когда там проходило совещание назначенных россией гауляйтеров. Также ВСУ активно уничтожает логистику через реку Днепр и Ингулец, не позволяя россиянам даже подвозить еду и воду. Ну и конечно, ВСУ на Юге в минувшие сутки снова уничтожали вражеские склады с боеприпасами, технику и личный состав врага.

В целом на южном направлении можно выделить три основных направления, где ВСУ уничтожают врага: к северо-западу от города Херсона, вблизи украинского плацдарма через реку Ингулец, и к югу от границы Херсонской и Днепропетровской области.

Новая серия ядерного шантажа от россии: как действия ВСУ и трагедия в Изюме изменили геополитическую ситуацию

Хотя, с другой стороны, заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн заявил, что не следует недооценивать преданность путина его начальной программе. Мол, кремль будет пытаться повышать ставки риторически, ведь на поле боя уже многое потеряно. И одна из главных угроз россии – это использование ядерного оружия, на что снова начали намекать в Москве. Правда, в Белом доме сразу же предупредили, что это будет иметь ответ. Джо Байден заверил, что это загонит россия в еще более тотальную изоляцию.

Однако есть что-то гораздо хуже угроз ядерного оружия, ведь в городе Изюм было найдено массовое захоронение замученных россиянами украинцев. И, как правильно подметили в Институте изучения войны, зверства в Буче, Мариуполе, Изюме – все это указывает на то, что пытки и зверские убийства гражданских украинцев являются тактикой ведения российской войны. В Харьковской ОВА отметили, что 99% найденных тел с признаками пыток.

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И чтобы поскорее положить этому конец, нам нужно больше военной помощи от западных партнеров. Однако здесь достаточно двоякая ситуация – одни готовы увеличивать помощь, другие намекают, что лучше ничего не давать, чтобы война закончилась.

В частности, глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заверил, что НАТО не изменит поддержку Украины с наступлением зимы. Он добавил, что чрезвычайная смелость украинских вооруженных сил и украинского народа подталкивает партнеров к большей поддержке, ведь ВСУ защищают не только Украину, но и весь международный порядок, основанный на правилах.

В то же время Советник министра обороны Франции Себастьен Лекорню сказал, что французская сторона не будет обеспечивать такую же масштабную подготовку украинских военных, как Великобритания, но может не афишировать определенные свои действия. По его словам, французский президент Эмманюэль Макрон хочет сохранить роль Парижа как "балансира". Однако дальше он намекнул, что Франция просто не хочет разглашать обо всех программах подготовки украинских бойцов, которые уже реализуются.

Германия тоже удивила, но как приятно, так и не приятно. В частности, по данным издания Die Welt, федеральное правительство Германии одобрило продажу Украине 18 самоходных артиллерийских установок RCH-155, о которых Киев просил еще два месяца назад. Как рассказали изданию источники с украинской стороны, вопрос продажи RCH-155 поднимался несколько раз в диалоге Киева и Берлина, но в последнюю неделю не давал никакого ответа. Однако здесь есть проблема – эти САУ будут производиться с нуля и появятся они не раньше чем через 30 месяцев после заключения контракта.

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Вместе с тем, представитель министерства обороны США Патрик Райдер сообщил, что первые две батареи зенитно-ракетных комплексов NASAMS будут переданы Украине в течение следующих двух месяцев. И это и правда будет незаурядным усилением, ведь NASAMS предоставляет защитникам ПВО адаптированную, самую современную систему защиты, которая может максимизировать их способность идентифицировать, поражать и уничтожать вражеские самолеты, беспилотники и крылатые ракеты.

К слову, издание Politico обратило внимание, что официальный Киев уже достаточно долго публично не требует от США предоставления истребителей F-16, системы ПВО Patriot и беспилотники Gray Eagle. Это может выглядеть как будто Киев просто сдался. Однако на самом деле это не так – Киев и Вашингтон просто перешли к не публичным переговорам. Но есть одна главная проблема – приоритет, ведь все эти системы хотят получить и другие страны Европы, уже входящие в НАТО.

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