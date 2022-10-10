Массовый террористический акт: в ОПУ назвали цель ракетной атаки россиян

Россияне 10 октября нанесли массированные ракетные удары по ряду украинских городов. Такую атаку можно охарактеризовать как масштабный теракт.

Об этом 24 каналe рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, россияне пытались запугать украинское население.

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"Сегодняшняя атака на Украину – масштабный теракт"

В то же время оккупанты целенаправленно избивали по объектам критической инфраструктуры.

Происходящее абсолютно четко юридически определено как масштабный террористический акт. Ведь были масштабные умышленные удары по гражданской критической инфраструктуре и местам скопления наших людей в час пик, то есть с утра. Враг бил по центрам многих наших городов,

– сказал Подоляк.

"Россия отвергла любую маскировку"

Советник главы ОП подчеркнул, что у Украины есть конкретные юридические основания говорить о том, что Россия "отвергла любую маскировку и ведет против Украины откровенную террористическую войну".

Можно уже забыть разговоры о всяческих "спецоперациях" или войне,

– сказал Подоляк.

Россияне пытались запустить ИПСО о своем контрнаступлении

Он отметил, что сегодня Россия попыталась запустить информацию, что оккупанты переходят в контрнаступление. Однако, по словам Подоляка, это не более чем информационно-психологическая операция .

С военной точки зрения россияне не могут обеспечить и логистику наступательных действий, и сами наступательные действия в поле боя. Они проиграют на поле боя. Однако вместо того, чтобы внести коррективы в свои военные дела, россияне решили нанести удар по мирному населению,

– подчеркнул советник главы ОП.

Какая настоящая цель врага

По его словам, то, насколько синхронно были нанесены ракетные удары по нескольким десяткам украинских городов, свидетельствует о том, что враг давно готовился к этой атаке.

Сегодня россияне откровенно сказали миру, что нет никакой войны. Есть только террористическая попытка поставить на колени Украину, уничтожить как можно больше социальных объектов и как можно больше гражданских граждан Украины,

– отметил Подоляк.

Михаил Подоляк отреагировал на массированный ракетный удар по Украине: смотрите видео

Россияне нанесли массированный удар по Украине: коротко