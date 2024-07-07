Не верю в реформы, – политолог сказал, возможны ли изменения в Иране после выборов

В Иране состоялись президентские выборы, на которых победу одержал Масуд Пезешкиан. Его называют сторонником реформ. Однако, скорее всего, Тегеран не будет менять свой курс.

Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Тарас Загородний. Он подчеркнул, что все равно главной движущей силой в Иране является Аятолла.

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"Стратегическая задача Ирана – получить свое ядерное оружие никуда не делась. Они будут идти в различные переговоры, соглашения, которые никак не будут останавливать создание собственного ядерного оружия. Тегерану, вероятнее всего, нужны дополнительные ресурсы, которые они будут вкладывать в ядерное оружие", – сказал он.

Иран не изменит курс

Тарас Загородний отметил, что после выборов в Иране ничего не изменится. Сейчас формируется "ось зла", которая будет противостоять Западу. Это Китай, Россия, Иран, Северная Корея. Возможно, еще присоединится Сирия.

Политолог предположил, что идет к глобальному конфликту. Последний саммит ШОС показал, что "ось зла" и дальше будет продвигать свою повестку дня, демонтаж международного права. Однако не исключено, что Иран будет продвигать какое-то соглашение.

Не исключено, что они пообещают: "Проведем сделку, ослабления какие-то, верните деньги, которые заморожены, дайте возможность экспортировать больше нефти". Но ресурсы будут идти только в вооружение, наращивание военной мощи и так далее. Поэтому я не верю в реформы. Стратегически они будут идти в этом направлении,

– считает он.

Выборы в Иране: кратко

Президент Ирана Ибрагим Раиси 19 мая погиб в результате падения вертолета. На борту было 9 человек.

В стране проводили выборы президента. Победу одержал 69-летний Масуд Пезешкиан. Он является сторонником реформ и ранее обещал "открыть страну миру". За него во втором туре президентских выборов проголосовали почти 16,4 миллиона иранцев, что равно 53,6% поддержки.