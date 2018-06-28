13:47
28 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
28°C
28°C 20°C
  • пятница
    27°C 21°C
  • суббота
    24°C 15°C
  • воскресенье
    17°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Клещ Кадыров. Кокаиновый король Мундиаля
Вєсті Кремля
22:09, 27 июня
Вести.UA. Возвышенные отношения Ляшко и Коломойского. Адское поздравления для Захарченко
Вєсті.UA
20:13, 27 июня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 июня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, сегодня
Вспомнить Все. Товарищеские суды
Згадати все
22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Лечение

Медики назвали женскую привычку, которая является очень вредной для здоровья

211 Читати новину українською
Женская привычка, которая является очень вредной для здоровья
Женская привычка, которая является очень вредной для здоровья / rakhivnews.in.ua

Медики отмечают, что спать женщинам с мокрыми волосами не только не слишком приятно, но и вредно для здоровья.

Сон с влажными волосами вреден по нескольким причинам. Мокрые волосы очень ломкие, во время сна они могут путаться, обламываться, а утром их будет трудно расчесать, передает Zdorovia.

Читайте также: Топ-5 советов, которые помогут мозгу работать лучше

Также во время такого сна можно получить простуду, поскольку люди почти не двигаются, а кожа головы быстро переохлаждается. Кроме простуды утром может болеть голова.

Из-за переохлаждения страдает не только иммунитет, но и волосяные луковицы. Может возникать воспаление, из-за которого появляется выпадение волос.

Во влажной среде активно размножается грибок Malassezia Furfur, приводя к шелушению кожи и перхоти. Также на коже могут возникнуть гнойники и покраснение.

Злоупотребление сном с мокрыми волосами грозит и тем, что подушка становится особенной средой для размножения грибков, бактерий и клещей из-за влажности. Они могут спровоцировать появление кашля, аллергических реакций, астмы и прочего. Поэтому перед сном лучше голову не мыть, или же ждать, пока волосы полностью высохнут.

via GIPHY

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровье Лечение Советы Красота
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Музей на Поштовій: боротьба триває
сегодня, 13:38 Музей на Поштовій: боротьба триває
Сергій Гусовський 25
Сегодня День Конституции – праздник Основного закона, которого в Украине по факту нет
сегодня, 12:00 Сегодня День Конституции – праздник Основного закона, которого в Украине по факту нет
Юрий Касьянов 652
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
сегодня, 11:00 "Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Денис Бігус 93
Доброволець з Донбасу: хочу жити подалі від Донецької області
сегодня, 08:38 Доброволець з Донбасу: хочу жити подалі від Донецької області
Євгенія Мазур 2673
Кто виноват в жестокой борьбе с ромами в Италии
27 июня, 23:00 Кто виноват в жестокой борьбе с ромами в Италии
Іван Яковина 366
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук