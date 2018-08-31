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Медики подвергли критике эффективность аспирина

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Аспирин оказался не столь эффективным, как считалось ранее
Аспирин оказался не столь эффективным, как считалось ранее / Соцсети

Считается, если принимать маленькие дозы аспирина ежедневно, то это снижает риски проблем с сердцем, в частности инсульта. Правда, как выяснилось, это не соответствует действительности.

Об этом свидетельствуют результаты исследований, которые были обнародованы на встрече Европейского общества кардиологов в Мюнхене, передает AP.

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Как отмечается, аспирин оказался неэффективным относительно предупреждения сердечных приступов и инсультов у людей, которые ранее не имели подобных проблем со здоровьем.

Кроме того, хоть ежедневный прием этого препарата в небольших дозах и имеет определенное профилактическое действие и помогает предотвратить повторные случаи в будущем, однако он не даст никакого результата для людей с умеренными рисками в отношении сердечных заболеваний, которые не имели в прошлом инсультов и инфарктов.

Так, в группу лиц, для которых аспирин не будет иметь никакого эффекта, также попали люди с хроническими заболеваниями и курильщики. Не подействует он и на пациентов с повышенным давлением или холестерином и на диабетиков.

Аспірин, школа, здоров'я, медицина, здорове життя

Кардиологи также установили, что небольшая польза лекарств компенсируется повышением уровня кровотечений у людей, страдающих диабетом. К тому же, употребление аспирина вместе с рыбьим жиром для этой группы людей является неэффективным.

К слову, этот препарат не способен предотвратить рак.

Напомним, недавно американские ученые пришли к выводу, что низкие дозы аспирина уменьшают риск развития рака яичников.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Здоровая жизнь Медицина исследования Лекарства
Источник: 24 Канал
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