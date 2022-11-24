Его еще не списали, – Арестович отреагировал на якобы кадры с Медведчуком в Ялте
В сети появилась информация, что Оксану Марченко и Виктора Медведчука якобы заметили в оккупированном Крыму, а именно – в Ялте. На это уже отреагировали в Офисе Президента.
Таким образом, Медведчук "должен отработать" свой обмен. Об этом заявил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович в эфире "Фейгин.LIVE", информирует 24 канал.
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Арестович отреагировал на кадры с Медведчуком в Ялте
По словам Арестовича, экс-нардепа Медведчука планируют сделать главой так называемой "армии юго-востока".
По некоторым данным, он там должен ковать какую-то "армию юго-востока". Безусловно, он каких-нибудь добровольцев найдет и даже будет какая-то маленькая "армия Медведчука". Если Медведчук свободно ходит по улице в Крыму, значит – еще не списали, здесь так просто петлять не получится,
– рассказал советник главы ОП.
Реакция Арестовича на Медведчука в Ялте: смотрите видео
Дело Медведчука: что известно
- Экс-генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения Медведчуку и его соратнику Тарасу Козаку. Речь шла о возможном совершении госизмены и покушении на разграбление нацресурсов во временно оккупированном Крыму.
- После этого Медведчука впервые взяли под домашний арест.
- После 24 февраля Медведчук скрылся из своей усадьбы. Но 12 апреля его задержали и взяли под стражу.
- 21 сентября прошел самый большой обмен пленными между Украиной и Россией. Наша страна передала России 55 захватчиков и Медведчука.
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