Медведчук пытается достучаться до Путина через Кабаеву, – политолог
Экс-нардеп Виктор Медведчук, подозреваемый в государственной измене, получал миллиарды долларов за продвижение "русского мира" в Украине. Сейчас у него нет контактов с Владимиром Путиным. Медведчук пытается достучаться до него через его любовницу Алину Кабаеву.
Об этом 24 Каналу рассказал политолог Алексей Кошель. Известно, что компании жены Медведчука Оксаны Марченко финансировали Росгвардию и МВД России.
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Какую роль в российской пропаганде сейчас играет кум Путина
По мнению политолога, сейчас Медведчук не имеет доступа ни к своему куму, ни к ключевым лицам России. Экс-нардеп пытается достучаться до Путина через его вероятную любовницу Алину Кабаеву.
"Медведчук хочет донести: "Я здесь, хочу получить хоть маленькую долю российского пирога, выполнять любые информационные спецоперации, дайте немного денег", – считает Кошель.
Так, газета "Известия", входящая в холдинг Кабаевой, опубликовала статью Медведчука об Украине. По мнению политолога, таким образом кум Путина пытается получить хоть какую-то частицу российских денег.
"Я думаю, что Медведчук сейчас даже не имеет доступа к Путину и ключевым лицам в России, поэтому такие информационные вбросы – это способ напомнить о себе. Говорить о любом его влиянии – это преувеличение", – подчеркнул Кошель.
Но Алексей Кошель не исключает, что Россия еще может использовать Медведчука, ведь не так много беглецов из Украины.
Сколько Путин платил Медведчуку за пропаганду "русского мира": смотрите видео
Россия щедро платила Медведчуку за пропаганду
Алексей Кошель отметил, что Медведчук был едва ли не главным организатором пророссийской деятельности в Украине. Поэтому Путин не жалел денег для своего кума и платил ему миллиарды долларов.
"Все пророссийские партии и общественные организации – это огромный массив. Медведчук освоил за последние 10 лет несколько миллиардов долларов. Я думаю, что и украл достаточно много", – считает он.
По словам политолога, Россия рассчитывалась с Медведчуком не только деньгами, но и долями в предприятиях.
Медведчук получил небольшой доступ к условной российской "бензоколонке", чтобы можно было торговать и получать сверхприбыль. А другими словами, продавать воздух,
– сказал Кошель.
В политике Медведчука всегда считали неудачником
Кошель отметил, что сейчас много говорят о якобы активности кума Путина, однако это не так. Политолог убежден, что сейчас Медведчук не имеет никакого влияния.
Также Алексей Кошель вспомнил, что экс-нардеп в политике всегда воспринимался как неудачник. Медведчук всегда возглавлял проекты, в которые Россия вкладывала большие средства, но все было бесполезно.
"В украинской политике его никто не воспринимал, потому что он всегда возглавлял неудачные проекты. Он всегда был неудачником. История Медведчука – это история больших поражений. Поэтому он сейчас даже не пытается восстановить влияние в Украине", – убежден политолог.
Последние новости о Медведчуке
- Виктора Медведчука в сентябре 2022 года обменяли на 200 воинов, защищавших Мариуполь. Среди освобожденных была беременная на 9 месяце медик Яна Мамонова, командир защитников "Азовстали" Денис Прокопенко с позывным "Редис", исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский, Святослав "Калина" Паламар, Екатерина Полищук с позывным "Пташка", защитник Михаил Дианов и многие другие герои.
- В декабре 2022 года Медведчука видели в Крыму. Исполняющий обязанности главы СБУ Василий Малюк заявил, что Кремль мог специально "засветить" нардепа, чтобы показать, что тот еще жив.
- 13 января Верховная Рада проголосовала за лишение мандатов коллаборантов и государственных изменников Украины. Речь идет о Викторе Медведчуке, Тарасе Козаке, Андрее Деркаче и Ринате Кузьмине.