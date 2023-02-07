Медведчук пытается достучаться до Путина через Кабаеву, – политолог

Экс-нардеп Виктор Медведчук, подозреваемый в государственной измене, получал миллиарды долларов за продвижение "русского мира" в Украине. Сейчас у него нет контактов с Владимиром Путиным. Медведчук пытается достучаться до него через его любовницу Алину Кабаеву.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Алексей Кошель. Известно, что компании жены Медведчука Оксаны Марченко финансировали Росгвардию и МВД России.

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Какую роль в российской пропаганде сейчас играет кум Путина

По мнению политолога, сейчас Медведчук не имеет доступа ни к своему куму, ни к ключевым лицам России. Экс-нардеп пытается достучаться до Путина через его вероятную любовницу Алину Кабаеву.

"Медведчук хочет донести: "Я здесь, хочу получить хоть маленькую долю российского пирога, выполнять любые информационные спецоперации, дайте немного денег", – считает Кошель.

Так, газета "Известия", входящая в холдинг Кабаевой, опубликовала статью Медведчука об Украине. По мнению политолога, таким образом кум Путина пытается получить хоть какую-то частицу российских денег.

"Я думаю, что Медведчук сейчас даже не имеет доступа к Путину и ключевым лицам в России, поэтому такие информационные вбросы – это способ напомнить о себе. Говорить о любом его влиянии – это преувеличение", – подчеркнул Кошель.

Но Алексей Кошель не исключает, что Россия еще может использовать Медведчука, ведь не так много беглецов из Украины.

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Россия щедро платила Медведчуку за пропаганду

Алексей Кошель отметил, что Медведчук был едва ли не главным организатором пророссийской деятельности в Украине. Поэтому Путин не жалел денег для своего кума и платил ему миллиарды долларов.

"Все пророссийские партии и общественные организации – это огромный массив. Медведчук освоил за последние 10 лет несколько миллиардов долларов. Я думаю, что и украл достаточно много", – считает он.

По словам политолога, Россия рассчитывалась с Медведчуком не только деньгами, но и долями в предприятиях.

Медведчук получил небольшой доступ к условной российской "бензоколонке", чтобы можно было торговать и получать сверхприбыль. А другими словами, продавать воздух,

– сказал Кошель.

В политике Медведчука всегда считали неудачником

Кошель отметил, что сейчас много говорят о якобы активности кума Путина, однако это не так. Политолог убежден, что сейчас Медведчук не имеет никакого влияния.

Также Алексей Кошель вспомнил, что экс-нардеп в политике всегда воспринимался как неудачник. Медведчук всегда возглавлял проекты, в которые Россия вкладывала большие средства, но все было бесполезно.

"В украинской политике его никто не воспринимал, потому что он всегда возглавлял неудачные проекты. Он всегда был неудачником. История Медведчука – это история больших поражений. Поэтому он сейчас даже не пытается восстановить влияние в Украине", – убежден политолог.

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