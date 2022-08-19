медведев, похоже, сидит на каких-то препаратах, – Подоляк об угрозах россии
Россия в свое время пыталась легализовать оккупацию Крыма, поэтому заявила, что на территории полуострова действует оборонная доктрина страны-агрессора. Но все это пустые разговоры, ведь международное право регулирует и признает границы Украины в границах 1991 года.
Об этом в эксклюзивном интервью 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он также отметил, что Россия, как всегда, делала и делает немало громких заявлений.
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Михаил Подоляк объясняет, что касается "ядерного сдерживания в отношении Крыма" – это нечто вроде "государственной политики". В думе приняли "доктрину", которая должна защитить оккупированную территорию. Но нет, международное право утверждает, что Крым – это временно оккупированная территория Украины, добавляет он.
По словам советника главы ОПУ, любое использование доктрины о защите территориальной целостности россии не работает на территории полуострова Крым.
Неадекватные заявления Дмитрия Медведева
Заявления таких субъектов, как медведев, собравший вокруг себя странных людей и начавший рассказывать о "красных линиях", не стоит даже брать близко к сердцу. Господин медведев достаточно странный персонаж, он очень малоинтеллектуален. Не понимаю, почему его окрестили системным либералом.
По-моему, он "сидит" на препаратах, расширяющих его сознание. По-моему, те заявления, которые он провозглашает, просто не возможны в здравом уме,
– убежден Подоляк.
По словам Подоляка, он неадекватно оценивает свое место, место страны. Учитывая должность этого мужчины, он должен тщательно изучить оборонную доктрину.
Полное интервью с Михаилом Подоляком: смотрите видео
О каком заявлении медведева говорится
дмитрий медведев отметился очередным циничным заявлением. В этот раз он попытался оболгать ВСУ в обстрелах Запорожской АЭС и пригрозил Европе ядерным террором. Медведев сказал, что ракеты и снаряды ложатся все ближе к реактору Запорожской АЭС и хранилищам радиоактивных изотопов.
Детальнее о ситуации на Запорожской АЭС
- россияне регулярно обстреливают территорию Запорожской АЭС. Глава Запорожской ОВА Александр Старух отметил, что в случае аварии на ЗАЭС из трех областей придется эвакуировать около 275 тысяч человек.
- Глава МАГАТЭ Мариано Гросс рассказал, что в настоящее время непосредственной угрозы ядерной безопасности в результате обстрелов нет, и это может измениться в любой момент. Чиновник еще раз призвал россию прекратить военные действия, которые могут повлиять на ядерную безопасность станции. Ведь в противном случае могут быть серьезные последствия.
- Военный эксперт Олег Жданов считает, что угрозами по подрыву станции россия пытается остановить продвижение ВСУ.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов подтвердил, что угроза катастрофы на атомной электростанции реальна. Он подчеркнул, что ЗАЭС – самая большая станция в Европе, у которой есть 6 блоков.