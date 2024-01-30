"России плевать на чувства японцев": Медведев угрожает новым оружием на Курилах

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Россия разместит на Курильских островах новые виды вооружений. Пока известно, что именно эту территорию стремится вернуть себе Япония.

Ранее экс президент России Дмитрий Медведев в своих соцсетях возмутил постом с угрозами. По его словам, в Кремле планируют воевать с Украиной при любом ее политическом курсе и при всех договоренностях. Медведев признал, что страна-агрессорка просто хочет захватить всю территорию нашего государства и уничтожить ее суверенитет.

Смотрите также Медведев пригрозил войной Британии во время визита Сунака в Киев

Медведеву возмутил новым заявлением в отношении Курилов

Как отметил "запасной" президент страны-агрессорки, России "наплевать на чувства японцев" по отношению к Курильским островам, потому что они якобы являются российскими и принадлежат только им.

Курильские острова будут активно развиваться и параллельно будет расти их стратегическая роль, в том числе размещение там новых видов вооружений,

– подчеркнул российский чиновник.

Он пригрозил, что "территориальный вопрос" будет закрыт "раз и навсегда" в соответствии с Конституцией России.

В частности, по словам Медведева, "американцам целующимся с французами гораздо легче, потому что они забыли о Хиросиме и Нагасаки".

Что известно о спорах по поводу Курильских островов