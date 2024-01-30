"России плевать на чувства японцев": Медведев угрожает новым оружием на Курилах
Источник:Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Россия разместит на Курильских островах новые виды вооружений. Пока известно, что именно эту территорию стремится вернуть себе Япония.
Ранее экс президент России Дмитрий Медведев в своих соцсетях возмутил постом с угрозами. По его словам, в Кремле планируют воевать с Украиной при любом ее политическом курсе и при всех договоренностях. Медведев признал, что страна-агрессорка просто хочет захватить всю территорию нашего государства и уничтожить ее суверенитет.
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Медведеву возмутил новым заявлением в отношении Курилов
Как отметил "запасной" президент страны-агрессорки, России "наплевать на чувства японцев" по отношению к Курильским островам, потому что они якобы являются российскими и принадлежат только им.
Курильские острова будут активно развиваться и параллельно будет расти их стратегическая роль, в том числе размещение там новых видов вооружений,
– подчеркнул российский чиновник.
Он пригрозил, что "территориальный вопрос" будет закрыт "раз и навсегда" в соответствии с Конституцией России.
В частности, по словам Медведева, "американцам целующимся с французами гораздо легче, потому что они забыли о Хиросиме и Нагасаки".
Что известно о спорах по поводу Курильских островов
- В марте 2022 года Япония вновь признала захваченные Россией спорные Курильские острова незаконно оккупированными. Такое заявление было сделано на фоне ухудшения отношений с Москвой после полномасштабного вторжения в Украину. В предыдущий раз Япония называла Курилы незаконно оккупированными Россией еще в 2003 году.
- В течение долгого периода времени продолжалась "примирительная политика" – в Японии надеялись, что прогресс переговоров с Россией по Курилам приведет к их возвращению в будущем. В то же время в проекте дипломатической "Синей книги" отмечено, что острова, которые называются Южными Курилами в России и Северными территориями в Японии, являются неотъемлемой частью территории Японии.
- Позже Верховная Рада Украины признала, что Россия оккупировала Курильские острова. Также призвала международное сообщество продолжить принимать все возможные меры, чтобы деоккупировать территорию. Обращение было создано для того, чтобы не допустить толерантности связанных с оккупацией вопросов привлечь внимание на международном уровне для поддержки суверенных территорий Японии. В частности, это было осуществлено, чтобы ускорить фактическую реализацию договоренностей 1956 года.
- Впоследствии в апреле 2023 года Япония вновь заговорила о своих территориальных претензиях по Курильским островам, которые сейчас оккупированы Россией. Общественный и политический деятель из США депутат от округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин рассказал, что подобные месседжи свидетельствуют о будущих важных политических процессах.