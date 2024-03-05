Нужно показать эту "карту" Конгрессу США: как стоит воспринимать новые выдумки Медведева

Дмитрий Медведев выдал очередную порцию бреда, в частности, утверждал, что "Украина – это Россия". Свои нелепые заявления он делал на фоне вымышленной карты мира.

Политтехнолог Михаил Шейтельман подчеркнул 24 Каналу, что именно такой российские захватчики на самом деле видят Европу.

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Как следует воспринимать заявления Медведева

Шейтельман считает, что пьяный Медведев говорит то, чего хочет Россия. То есть все озвученное им – это действительно план Кремля. И подобное уже не раз говорили различные российские чиновники.

По его мнению, нужно взять "карту мира", на фоне которой выступал Медведев, и отнести в Госдеп и Конгресс США. Там должны осознать, что так россияне видят карту Европы. И именно так может быть, если Соединенные Штаты не предоставят Украине оружие.

Вот что, мне кажется, главное в этом месседже,

– сказал политтехнолог.

К тому же, напомнил он, Медведев уже обещал геноцид украинцев, а теперь вообще показывает такую "карту". Поэтому печально, что его заявления не воспринимаются серьезно.

Чем еще привлекло внимание выступление Медведева

Политтехнолог также обратил на то, в каком костюме был российский политик во время этого действа, заметив, что Медведев уже не впервые надевает френч.

Я его понимаю, когда набираешь вес – нужно френч одевать,

– сказал Шейтельман.

По его словам, в свое время Мао Цзэдун надевал френч, потом некоторое время все китайцы ходили в такой одежде. Поэтому китайская мода наконец-то добралась до России.

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