Меган Фокс показала стройную фигуру во время отдохну на Гавайях: фото

Актриса Меган Фокс вместе с мужем Брайаном Остин Грином отправились отдыхать на Гавайи.

Именно на Гавайях звездная пара поженилась 24 июня 2010.

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Меган Фокс с Брайаном Остин Грином

Папарацци их сняли, когда Меган и Брайан гуляли по пляжу в Каилуа-Кона, нежно обнимая друг друга, пишет Daily Mail.

Стоит отметить, что сейчас Меган в прекрасной форме – она продемонстрировала спортивный пресс и стройные ножки. А недавно звезда представила собственную линию белья.

Кто такая Меган Фокс? Американская актриса и модель. Получила большую известность после исполнения роли Микаэлы Бейнс в фильме "Трансформеры". Некоторые СМИ называют ее одним из секс-символов современности.