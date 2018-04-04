Меган Фокс показала стройную фигуру во время отдохну на Гавайях: фото
Актриса Меган Фокс вместе с мужем Брайаном Остин Грином отправились отдыхать на Гавайи.
Именно на Гавайях звездная пара поженилась 24 июня 2010.
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Меган Фокс с Брайаном Остин Грином
Папарацци их сняли, когда Меган и Брайан гуляли по пляжу в Каилуа-Кона, нежно обнимая друг друга, пишет Daily Mail.
Стоит отметить, что сейчас Меган в прекрасной форме – она продемонстрировала спортивный пресс и стройные ножки. А недавно звезда представила собственную линию белья.
Кто такая Меган Фокс? Американская актриса и модель. Получила большую известность после исполнения роли Микаэлы Бейнс в фильме "Трансформеры". Некоторые СМИ называют ее одним из секс-символов современности.
Источник: 24 Канал
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