Механизмы есть: что указывает на уничтожение Крымского моста уже в 2024 году

Высокопоставленное должностное лицо ГУР для The Guardian заявило, что Крымский мост уничтожат уже в первой половине 2024 года. Россияне же после двух прошлых атак пытаются защитить его всеми возможными способами.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что россияне уже расположили в районе Крымского моста надводную, подводную системы, а также систему ПВО. Мост перекрыт так же как Новороссийский, поскольку враг понимает, что эти мосты являются крайне важными целями украинских военных.

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Крымскому мосту – конец

После прошлых атак Крымский мост был успешно выведен из строя на несколько месяцев. Сейчас его используют лишь тогда, когда есть необходимость переброски сил или средств россиянами. Однако третий удар станет фатальным для моста, и это точно произойдет в этом году.

Как только у нас появится возможность выполнить удар по Крымскому мосту, мы сразу ею воспользуемся, поскольку Служба безопасности Украины уже дважды наносила удары по этому мосту,

– подчеркнул Свитан.

Те меры, которые принимаются украинскими спецслужбами по подходу к мосту, должны быть успешными, поскольку уже два раза им удавалось атаковать мост. Механизмы есть – подводные, надводные, воздушные, а при получении самолетов и ракет к ним мы будем иметь еще и авиационное усиление.

"Мы имеем целый спектр механизмов. Вопрос лишь в их применении, а также – возможности россиян противодействовать этим механизмам", – подытожил военный эксперт.

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