Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан розповів 24 Каналу, що росіяни вже розташували в районі Кримського мосту надводну, підводну системи, а також систему ППО. Міст перекритий так само як Новоросійський, оскільки ворог розуміє, що ці мости є вкрай важливими цілями українських військових.

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Кримському мосту – кінець

Після минулих атак Кримський міст був успішно виведений з ладу на кілька місяців. Зараз його використовують лише тоді, коли є необхідність перекидання сил або засобів росіянами. Однак третій удар стане фатальним для мосту, і це точно станеться цьогоріч.

Як тільки у нас з'явиться можливість виконати удар по Кримському мосту, ми одразу нею скористаємося, оскільки Служба безпеки України вже двічі завдавала ударів по цьому мосту,

– наголосив Світан.

Ті заходи, які проводяться українськими спецслужбами щодо підходу до мосту, повинні бути успішними, оскільки вже два рази їм вдавалося атакувати міст. Механізми є – підводні, надводні, повітряні, а при отриманні літаків та ракет до них ми матимемо ще й авіаційне підсилення.

"Ми маємо цілий спектр механізмів. Питання лише в їх застосуванні, а також – можливості росіян протидіяти цим механізмам", – підсумував військовий експерт.

Що відомо по Кримському мосту