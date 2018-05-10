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Мелания Трамп удивила поклонников повторением образа: фото

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Мелания Трамп повторила свой модный
Мелания Трамп повторила свой модный "лук" / footwearnews.com/

Первая леди США Мелания Трамп, которая славится безупречным стилем, второй раз засветила модный "лук". Это изрядно удивило сторонников супружества Президента.

Со дня инаугурации Дональда Трампа каждый выход его жены Мелании привлекает большое внимание общественности и журналистов. Все потому, что первая леди демонстрирует, что классические вещи могут выглядеть не только изысканно, но и стильно.

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До сих пор Мелания Трамп внимательно подбирала вещи и удивляла всех новыми "луками". Однако во время посещения базы Эндрюс первая леди показала наряд, который ранее попадал в объективы журналистов.

Известно, что Мелания Трамп совместно с Президентом встретились с бойцами, которые вернулись из плена в Северной Корее. Троих военных доставили в США, где им оказывают психологическую помощь и медицинское обследование.

Для встречи с бойцами первая леди надела клетчатый костюм от Dior и черный топ. Образ Мелания Трамп дополнила черными туфлями на каблуках.


Дональд и Мелания Трамп (фото – Getty Images)

Такой же наряд Мелания Трамп продемонстрировала в сентябре 2017 во время официальной поездки в Торонто. Тогда первая леди США встретилась с принцем Гарри и побывала на открытии Международных игр Invictus Games, в которых участвовали военнослужащие.


Мелания Трамп в Торонто, сентябрь 2017


Первая леди США на встрече с принцем Гарри
 

Теги: LifeStyle Меланья Трамп
Источник: 24 Канал
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Новости за 10 мая
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