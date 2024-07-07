Вероятно, пылает аэродром: оккупированный Мелитополь атаковали ракеты
На временно оккупированном Запорожье было громко: взрывы слышали в Мелитополе. Впоследствии появилась информация о дыме в районе аэродрома.
Телеграм-паблик "Оперативный ВСУ" 7 июля написал о прилетах. Оккупанты подтвердили ракетную атаку, но отмечают, что якобы "работала противовоздушная оборона", – информирует 24 Канал.
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Детали относительно взрывов в Мелитополе
По предварительной информации, в результате обстрела вспыхнул пожар в районе военного аэродрома в Мелитополе.
Ракеты были сбиты ПВО России. Их обломки упали на северных окраинах, а именно в районе аэропорта и пригороде,
– заявил представитель оккупационной администрации Владимир Рогов.
По словам так называемого чиновника, на местах взрывов видны огромные столбы дыма. Это подтверждают соответствующие кадры.
Последствия ракетной атаки на Мелитополь / Фотографии из телеграм-каналов
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Ранее депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин рассказывал, что в оккупированном городе выявлено серьезное распространение инфекционных болезней. В частности, речь идет о холере.