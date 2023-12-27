От взрывов дрожали окна, – Федоров рассказал о предновогоднем "хлопке" в Мелитополе
Накануне Нового года, в частности 26 и 27 декабря, временно оккупированный Мелитополь посетил украинский "хлопок". Два дня подряд в городе были слышны мощные взрывы.
Об этом 24 Каналу сказал городской голова Мелитополя Иван Федоров. Он отметил, что российские оккупанты традиционно отмалчиваются.
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Что известно о "хлопке"
Жители центральной части города и района Песчаное в 9:30 27 декабря слышали мощный взрыв. Отметим, что этот район расположен на юге Мелитополя, на выезде в сторону аннексированного Крыма.
Там есть несколько мест, где скапливается вражеское войско. Вероятно, именно там произошел взрыв. В настоящее время детали уточняются,
– сказал городской голова Мелитополя.
Также 26 декабря прогремел еще один очень мощный взрыв, который слышал весь город. Он произошел в восточной части Мелитополя, на выезде в сторону Бердянска. Как отметил Федоров, там на промышленных территориях находятся российские военные.
"От взрыва в некоторых районах дрожали окна", – добавил городской голова Мелитополя.
Что ликвидировали ВСУ
"Хлопок" посетил и временно оккупированный Бердянск, который россияне превратили в свою военную базу. Периодические прилеты по врагу на оккупированных территориях свидетельствуют, что у российских захватчиков нет глубокого тыла и им негде укрыться от Вооруженных Сил и украинского сопротивления.
Мы не можем сказать, что это была детонация, а значит, попадания были не по складам с боеприпасами. По всей видимости, наши бойцы ликвидировали тяжелое вооружение врага, личный состав, штабы и коммуникации. После взрыва в Бердянске исчез российский интернет и связь,
– подчеркнул Федоров.
По его словам, очень важно портить логистику и коммуникацию россиян.
"Хлопок" на Запорожье: последние новости
- Партизаны 15 декабря взорвали российский поезд во временно оккупированном Мелитополе. В результате взрыва пострадало железнодорожное полотно, тепловоз и вагон.
- Вечером 18 декабря в Мелитополе раздался мощный взрыв вблизи 22-й школы, в которой россияне обустроили штаб. Мишенью сопротивления стал предатель-полицейский, согласившийся сотрудничать с врагом и направившийся в оккупационную полицию.
- По меньшей мере, 5 взрывов 22 декабря прогремело в Бердянске. Россияне заявили, что якобы им удалось уничтожить 3 беспилотника. В то же время жители, остающиеся во временной оккупации, отчетливо слышали звуки прилетов и детонации.