В Мелитополе кадыровец под наркотиками выстрелил в лицо пациенту в больнице

Во временно оккупированном Мелитополе захватчики продолжают творить беспорядок. Так, кадыровец под наркотиками выстрелил в лицо гражданскому мужчине.

Событие произошло прямо в больнице. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

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В Мелитополе кадыровец выстрелил в лицо мужчине

Как рассказал мэр города, в городские стационары продолжают массово привозить на лечение оккупантов. На этот раз врачи были вынуждены оказывать помощь кадыровцу в состоянии наркотического опьянения. Он едва не убил своего гражданского соседа по палате, выстрелив мужчине в лицо.

Только благодаря профессионализму врачей мужчину удалось спасти. Такова она – жизнь в оккупации. Полная ужаса и смертельной опасности. Ждем деоккупацию!

– отметил Федоров.

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