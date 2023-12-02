"Взрывной привал на перекур": партизаны устроили оккупантам в Мелитополе неожиданную атаку

Россиянам на временно оккупированных территориях продолжают напоминать, что им здесь не рады, и они отправятся домой – самостоятельно или с помощью Сил сопротивления и украинских военных. Так, партизаны в Мелитополе напомнили оккупантам, что "курение – убивает".

Успешную и неожиданную атаку устроили Силы сопротивления 1 декабря 2023 года в обеденное время. Взрывы раздались на въезде во временно оккупированный Мелитополь.

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В Мелитополе устроили "взрывной перекур" оккупантам

Как сообщили в разведке, Силы сопротивления ликвидировали несколько российских оккупантов и нанесли поражение вражескому топливозаправщику. В настоящее время техника выведена из строя.

Интересно, что устроить атаку захватчикам удалось на их "любимом" месте. Оккупанты в Мелитополе любили делать привалы "на перекур" на проспекте Богдана Хмельницкого, 115. Именно там оккупантам и устроили засаду украинские партизаны.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины и отважные украинские партизаны напоминают: курение – убивает,

– говорится в сообщении.

В разведке также отметили, что после успешной атаки Сил сопротивления, во время которой погибли россияне и была повреждена техника, оккупационная администрация в Мелитополе пытается скрыть последствия. Очевидно, коллаборанты боятся кремлевских спецслужб.

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