Разгрузили насыпью: в морг Мелитополя привезли полную фуру ликвидированных оккупантов
9 января 2023, 15:53Читати новину українською
Источник:Иван Федоров
Украинские защитники мощно уничтожают российских захватчиков. Поэтому во временно оккупированном Мелитополе заметили фуру с ликвидированными солдатами.
Таким образом, наши военные продолжают давать отпор врагу. И каждый день средняя продолжительность жизни оккупантов буквально тает на глазах.
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В морг Мелитополя завезли фуру ликвидированных оккупантов
Как сообщил городской глава Мелитополя Иван Федоров, 9 января в местный морг завезли полную фуру ликвидированных российских военных.
Кое-где разорванные тела разгрузили насыпью, заняв весь морг,
– отметил мэр.
По словам Федорова, в настоящее время больницы переполнены ранеными оккупантами. Их привезли из Васильевки и других населенных пунктов к северу от Мелитополя.
Как ВСУ мощно уничтожают российских захватчиков
- По состоянию на 9 января украинские военные ликвидировали 111 760 российских оккупантов.
- За последний месяц только одно украинское подразделение ВСУ уничтожило 78 единиц вражеской техники на Луганском направлении.
- 4 января Вооруженные Силы Украины нанесли мощный удар по позиции оккупантов в Алешках на Херсонщине. Это произошло на складе боекомплектов россиян по улице Гвардейской.
- Украинская авиация за минувшие сутки нанесла 17 ударов по позициям врага и 3 удара по его ЗРК.
- Кроме этого, ВСУ сбили 3 вертолета захватчиков – Ка-52, Ми-24 и Ми-8, а также 3 беспилотника "Орлан-10".
- Наши артиллеристы 7 раз били по личному составу оккупантов и поразили состав горюче-смазочных материалов.