Что ты в черта сказала, Мелони обвинила Путина в войне, но Трамп ее не понял
- Итальянский премьер-министр Джоржа Мелони обвинила Владимира Путина в войне во время визита в Белый дом.
- Дональд Трамп не понял ее заявление, поскольку Мелони говорила на итальянском.
Премьер-министр Италии Джоржа Мелони посетила Белый дом с визитом. Во время своего общения с журналистами политик обвинила Владимира Путина в войне.
Американский президент, в свою очередь, никак на это не отреагировал – потому что не понял, что сказала Мелони, сообщает 24 Канал.
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Дональд Трамп не понял заявление Мелони о войне
Так, во время встречи с Трампом Мэлони заявила, что считает Путина захватчиком, а Россию виновной во вторжении в Украину. Слова прозвучали в ответ на вопрос журналиста.
Сам Дональд Трамп, похоже, не понял ни слова, потому что Мелони говорила на итальянском.
Это было так прекрасно! Что ты, в черта, сказала?
– сказал Трамп.
Интересно, что президент США стал не единственным, кого пленила итальянский Джорджии Мелони. Вице-президент Джей Ди Вэнс отметил, что премьер Италии могла бы назвать его болваном, но "это было бы самым красивым языком", и он бы совсем не обиделся.
Кстати, скриншоты с выражениями лица Мелони во время встречи с Трампом стали вирусными в сети. Премьер-министр Италии выдала целую палитру эмоций: закатывала глаза, качала головой и, кажется, едва сдерживалась от комментариев.