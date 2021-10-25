Меркель до конца каденции будет заниматься организацией нормандской встречи

Ангела Меркель будет работать над организацией нормандской встречи до окончания своей каденции. Сейчас происходят контакты с Украиной и Россией.

Сегодня Германия активно сотрудничает с Францией. Об этом заявила госпожа посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

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Сейчас немецкая и французская стороны работают над организацией встречи в нормандском формате на уровне министров иностранных дел.

"Это действительно трудно. Еще нет четких представлений, когда она может произойти", – отметила Фельдгузен.

Находясь в Киеве, канцлер говорила, что будет работать над организацией этой встречи каждый день, до последнего дня пребывания на этой должности,

– заявила политик.

Меркель уходит с поста: что нужно знать

Ангела Меркель возглавляла немецкое правительство 16 лет. Однако в выборах, которые состоялись осенью 2021, она решила не участвовать.

С прощальным визитом канцлер посетила Владимира Зеленского, главу Кремля Владимира Путина и французского президента Эммануэля Макрона.

22 октября политик последний раз выступила на саммите Евросоюза. Лидеры ЕС встретили ее аплодисментами и устроили прощальную церемонию. Президент Евросовета Шарль Мишель назвал Меркель памятником и заявил, что саммиты ЕС без нее будут похожи на "Рим без Ватикана или Париж без Эйфелевой башни".