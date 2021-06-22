Меркель пригласила Зеленского в Германию, чтобы обсудить Донбасс: дата визита

Владимир Зеленский поговорил по телефону с Ангелой Мекрель. Во время разговора канцлер Германии предложила президенту посетить Германию.

Это случилось 22 июня в День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине. Политики также отметили важность исторической ответственности за преступления нацизма в Украине и сохранения памяти о человеческих жертвах.

К слову Взять пример с Байдена: Меркель считает, что ЕС следует разговаривать с Россией

Владимир Зеленский летом посетит Германию

Владимир Зеленский заявил, что "мир должен сделать все, чтобы такие трагедии больше никогда не повторялись". Также он подтвердил приглашение Ангелы Меркель для участия в инаугурационном саммите Крымской платформы и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости Украины.

Благодарен за приглашение посетить 12 июля Берлин для обсуждения актуальных вопросов безопасности и вопросов сотрудничества,

– в твиттере написал Владимир Зеленский.

Более того, политики должны обсудить:

ряд вопросов двусторонних отношений Украины и Германии;

процесс мирного урегулирования на Донбассе.

Почему эта встреча важна

Вероятно это последняя встреча Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель.

Ведь Ангела Меркель уйдет из должности канцлера Германии уже в сентябре 2021 года. Эту должность она занимала 16 лет.

26 сентября в Германии должны состояться выборы в Бундестаг. Преемником Меркель в партии Христианско-демократического союза выбрали Армина Лашета.

В мае Ангела Меркель заявила, что не знает, чем будет заниматься после окончания срока канцлерства. По ее словам, в настоящее время на то, чтобы обдумать свое будущее у нее нет времени.