Меркель считает, что крепкий мир в Европе можно достичь только с участием России

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель считает, что к угрозам России следует относиться серьезно, а не расценивать их как блеф. Экс-лидер ХДС убеждена, что мира в Европе невозможно достичь без России.

Ангела Меркель предостерегла от игнорирования угроз России в контексте войны в Украине как блефа. Она заявила, что нападение на Украину стало "глубоким поворотным моментом".

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Меркель считает, что холодная война не закончилась

При этом Меркель подчеркнула, что "нам всем настоятельно рекомендуется серьезно относиться к словам, а не классифицировать их как блеф с самого начала".

Бывший лидер Германии подчеркнула, что крепкий мир в Европе может быть достигнут только с участием России.

Пока нам не удалось этого сделать, холодная война на самом деле еще не закончилась,

– сказала Меркель.

Какая позиция у Меркель относительно войны России против Украины

В Украине Ангела Меркель обвиняется в блокировании евроатлантической интеграции нашей страны. Министр обороны Алексей Резников рассказал, что в 2008 году США были готовы взять Украину и Грузию в НАТО.

Однако категорически против была Германия, которую возглавляла Меркель. По словам Резникова, Германия убеждала, что не нужна эскалация с Россией и диктатором Владимиром Путиным.

Ангела Меркель считает правильным свое решение в 2008 году не принимать Украину в НАТО.

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В апреле на фоне зверств россиян в Киевской области Владимир Зеленский пригласил Ангелу Меркель и бывшего президента Франции Николя Саркози в Бучу. Зеленский хотел, чтобы они увидели, к чему привела их политика уступок России.

Однако Меркель не приняла приглашение президента Украины и в апреле посетила Италию. Впоследствии она объяснила, что поездка в Италию была важной для нее.

Бывший лидер Германии осудила вторжение России на второй день полномасштабной войны. Но свою солидарность с Украиной она выразила только на 99 день войны.

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