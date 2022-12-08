Меркель сказала, как закончится война в Украине и получила жесткий ответ от Данилова
Источник:Zeit
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель уверена, что война России против Украины закончится за столом переговоров. Экс-лидер Германии воздержалась от точных прогнозов.
Меркель заявила, что все войны заканчиваются переговорами. Свое участие в урегулировании войны в Украине бывший канцлер исключает.
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Меркель не готова участвовать в урегулировании войны
Однажды она завершится переговорами. Войны заканчиваются за столом переговоров,
– сказала Меркель.
На вопрос о том, можно ли говорить, что время и обстоятельства переговоров определит Украина, экс-канцлер ответила: "Есть разница между диктаторским миром, которого я, как и многие другие, не хочу, и дружественными, открытыми переговорами друг с другом. Это все, что я хочу сказать по этому поводу".
Она также заявила, что минские соглашения 2014 – 2015 годов были попыткой дать Украине время стать сильнее.
"Всем нам было понятно, что это замороженный конфликт, что проблема не решена, но именно это дало Украине драгоценное время. Киев использовал это время, чтобы стать сильнее, что можно видеть сегодня. Украина 2014/15 года — это не сегодняшняя Украина", – резюмировала Меркель.
Данилов раскритиковал Меркель
На заявление Ангелы Меркель ответил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он в твиттере намекнул, что единственно возможное завершение войны – это капитуляция России.
"Чтобы завершить войну, Украине не нужен стол переговоров, капитуляцию Путина можно принять и стоя. Госпожа (Меркель – 24 канал) участвовала в "минских соглашениях", результаты известны", – написал Данилов.
У Меркель неоднозначная позиция по агрессии России
- В Украине Меркель обвиняется в блокировании евроатлантической интеграции нашей страны. Глава Минобороны Алексей Резников рассказывал, что в 2008 году США были готовы взять Украину и Грузию в НАТО, однако против категорически била Германия.
- Сама Меркель считает правильным свое решение в 2008 году не принимать Украину в НАТО. Бывший лидер Германии осудила вторжение России на второй день полномасштабной войны. Но свою солидарность с Украиной она выразила только на 99 день войны.
- Меркель считает, что к угрозам России следует относиться серьезно, а не расценивать их как блеф. Экс-лидер ХДС убеждена, что мира в Европе невозможно достичь без России. В Офисе Президента заявление Меркель назвали лицемерием.
- В апреле на фоне зверств россиян в Киевской области Владимир Зеленский пригласил Ангелу Меркель и бывшего президента Франции Николя Саркози в Бучу. Зеленский хотел, чтобы они увидели, к чему привела их политика уступок России.
- Однако Меркель не приняла приглашение президента Украины и в апреле посетила Италию. Впоследствии она объяснила, что поездка в Италию была важной для нее.