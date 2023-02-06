Глава Энергодара предупредил горожан о репрессиях после ликвидации местного гауляйтера

Город Энергодар, в котором расположена Запорожская АЭС, находится в оккупации с первых дней полномасштабного вторжения. 3 февраля 2023 года от взрыва собственного авто погиб коллаборант и заместитель руководителя оккупационной "полиции" Евгений Кузьмин, из-за чего оккупанты усилили репрессии.

Об этом 24 Каналу рассказал городской голова Энергодара Дмитрий Орлов. По его словам, коллаборант принимал участие в пытках над жителями города и работниками АЭС.

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Могли ликвидировать россияне

Дмитрий Орлов убежден, что предателя убили россияне, потому что он был свидетелем преступлений, совершаемых оккупантами. Городской голова также считает, что российские спецслужбы будут и дальше зачищать коллаборантов.

Дмитрий Орлов рассказал о ситуации в Энергодаре после убийства коллаборанта: смотрите видео

"По моему мнению – это была ликвидация спецслужбами самой России, потому что он был свидетелем многих преступлений, которые совершали оккупанты. Такой судьбы ждет, пожалуй, большинство коллаборантов, которые также подобные преступления совершали", – сказал Дмитрий Орлов.

По словам городского головы Энергодара, после взрыва россияне проводят обыски в зданиях и домах жителей, расположенных вокруг места происшествия.

Сейчас репрессивные действия будут усиливаться, по крайней мере, последнюю неделю – это точно,

– сказал Орлов.

По мнению Дмитрия Орлова, россияне уже сами понимают, что процесс деоккупации неизбежен, поэтому они сами начали процесс ликвидации местных коллаборантов, которые были свидетелями их преступлений. По словам городского головы, сейчас самое важное – это сохранить жизнь местных жителей, а после освобождения города – начать восстановление и восстановление всей инфраструктуры.

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