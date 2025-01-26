Меткий удар по Рязанскому НПЗ: источники рассказали горячие детали

Ночью 26 января ударные беспилотники Главного управления разведки и Сил беспилотных систем атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод. Этот НПЗ поставляет нефтепродукты российской оккупационной армии.

Об этом сообщили источники 24 Канала. Отмечается, что завод в Рязани расположен на расстоянии более 450 километров от границы Украины.

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Какие последствия удара по Рязанскому НПЗ

Так называемое минобороны России отрапортовало о якобы "сбитии" восьми беспилотников в Рязанской области. Однако очевидцы зафиксировали на видео около десяти взрывов, после чего в разных местах НПЗ вспыхнули масштабные пожары.

По словам источников, местные правоохранители быстро оцепили район НПЗ, чтобы не допустить к территории многочисленных очевидцев, которые могли подтвердить точность попадания дронов, как это было в предыдущий раз, в ночь на 24 января. Тогда беспилотники также атаковали Рязанский НПЗ, а многочисленные видео и фото в социальных сетях с комментариями местных жителей подтвердили попадание и детонации больших емкостей с нефтепродуктами.

Рязанский нефтеперерабатывающий завод принадлежит компании "Роснефть", имеет заявленный объем переработки нефтепродуктов до 17 миллионов тонн в год. Это делает его одним из крупнейших НПЗ в России,

– сообщили источники 24 Канала.

Часть производимых на заводе нефтепродуктов поставляется вооруженным силам России, а часть идет на экспорт.

К слову, ранее удар по Рязанскому НПЗ также подтвердили в Генштабе ВСУ. Сообщается, что этот нефтеперерабатывающий завод входит в четверку крупнейших НПЗ страны-агрессорки.