Методички из Москвы и российское гражданство: СБУ обыскала УПЦ МП в Черновцах

Служба безопасности продолжает проверять УПЦ МП в Украине. На этот раз правоохранители посетили Черновицко-Буковинскую епархию.

Так, СБУ нашла методички из Москвы, российское гражданство и удостоверения оккупантов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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Как СБУ проверила помещение УПЦ МП на Буковине

Служба безопасности побывала на территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП. В результате правоохранители обнаружили документы, подтверждающие наличие российского гражданства у руководства епархиальных структур.

Также разоблачена переписка руководителей епархии со своими московскими кураторами, в которых они получают "методички" об особенностях проведения церковных литургий после полномасштабного вторжения.

Представители РПЦ ставили задачу заниматься дезинформацией об общественно-политической обстановке в Украине и ситуации на фронте. В частности, требовали от священников УПЦ отрицать вооруженную агрессию России, рассказывать о якобы притеснениях "московской церкви" и так далее.

Также при осмотре компьютеров руководства епархии обнаружили фотокопии удостоверений захватчиков, участвовавших в боевых действиях против украинских войск. Среди таких документов – удостоверение "героя России", подписанное министром обороны России, за "захват Крыма" в 2014 году.

Сейчас начато уголовное производство по статье о государственной измене.

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