Методички из Москвы и российское гражданство: СБУ обыскала УПЦ МП в Черновцах
Источник:Служба безопасности Украины
Служба безопасности продолжает проверять УПЦ МП в Украине. На этот раз правоохранители посетили Черновицко-Буковинскую епархию.
Так, СБУ нашла методички из Москвы, российское гражданство и удостоверения оккупантов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
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Как СБУ проверила помещение УПЦ МП на Буковине
Служба безопасности побывала на территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП. В результате правоохранители обнаружили документы, подтверждающие наличие российского гражданства у руководства епархиальных структур.
Также разоблачена переписка руководителей епархии со своими московскими кураторами, в которых они получают "методички" об особенностях проведения церковных литургий после полномасштабного вторжения.
Представители РПЦ ставили задачу заниматься дезинформацией об общественно-политической обстановке в Украине и ситуации на фронте. В частности, требовали от священников УПЦ отрицать вооруженную агрессию России, рассказывать о якобы притеснениях "московской церкви" и так далее.
Также при осмотре компьютеров руководства епархии обнаружили фотокопии удостоверений захватчиков, участвовавших в боевых действиях против украинских войск. Среди таких документов – удостоверение "героя России", подписанное министром обороны России, за "захват Крыма" в 2014 году.
Сейчас начато уголовное производство по статье о государственной измене.
СБУ проверила еще одну УПЦ МП / фото Служба безопасности Украины
Обыски СБУ в Киево-Печерской лавре: что известно
- 22 ноября украинские спецслужбы посетили Киево-Печерский монастырь.
- Позже Служба безопасности сообщила, что нашла пророссийскую литературу, используемую при обучении в семинарии и приходских школах, в частности для пропаганды кремлевской идеологии.
- Главный рупор Путина Дмитрий Песков уже заявил, что Украина ведет войну против "русского православия".
- Кстати, сеть разразилась шутками, как только появилась информация об обысках в Киево-Печерской лавре.
- Напомним, что 13 ноября разгорелся очередной скандал вокруг Киево-Печерской лавры. В сети разлетелось видео, на котором можно было увидеть, что в храме молятся как за страну-агрессора, так и за оккупантов.
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