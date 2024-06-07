Нехватка кадров, в частности, из-за мобилизации: в Киевском метро вынуждены увеличить интервалы движения
С июня киевское метро увеличило интервалы движения поездов – 3-4 минуты в пиковые часы и до 6 минут в "межпик" на всех трех линиях. Прежде всего это связано с нехваткой кадров.
Об этом рассказал на брифинге исполняющий обязанности начальника КП "Киевский метрополитен" Виктор Выговский, информирует 24 Канал.
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По словам Выговского, сейчас практически по всем рабочим специальностям ощущается нехватка кадров.
Имеем более 15% вакантных должностей, которые нужны для полного обеспечения работы предприятия в соответствии с установленными ранее графиками. Практически по всем рабочим специальностям – нехватка кадров. Это и электрики, и машинисты поездов, и дежурный состав, который у нас работает круглосуточно и обеспечивает работу поездов,
– отметил Выговский.
Причины нехватки людей
Основные факторы, повлиявшие на эту ситуацию, по словам Выговского, это миграция кадров в связи с военным положением, длительное время для подготовки кадрового состава к предприятию, а также мобилизационный процесс.
"Сложность подготовки машиниста связана с адаптацией к различным типам поездов, с психологической готовностью к такой работе. Отдельный вопрос – подготовка диспетчеров – специалистов высокого уровня, которые должны работать круглосуточно и в совершенстве знать предприятие. Это не один год обучения", – добавил руководитель метрополитена.
Виктор Выговский объяснил, почему пришлось увеличить интервалы движения между поездами / Фото 24 Канала
Как планируют обеспечивать работу метро
По данным Выговского, 41% персонала метро – это женщины, 59% – мужчины. В то же время в метрополитене не разделяют профессии на мужские и женские.
"У нас в ноябре прошлого года объявили набор на курсы машинистов, приглашали мужчин и женщин. Сейчас по набору учится только одна женщина, это киевлянка, которая закончила колледж и решила работать в метро", – отметил он.
Руководитель метрополитена анонсировал дополнительный набор на курс машинистов, чтобы резервировать специалистов и обеспечивать работу метро.
Справка. 3 июня, поезда киевского метро будут ездить по обновленному графику. Интервалы между поездами будут составлять:
- в пиковые часы ориентировочно 3 – 4 минуты;
- в межпиковые – 6:00-6:30 минут;
- в выходные дни интервалы остаются без изменений – 6-7 минут.
Бронирование работников: актуально
- Правительство продлило сроки действующего бронирования военнообязанных. Согласно принятому сегодня решению Кабмина, бронирование военнообязанных, сроки действия отсрочек которых не закончились по состоянию на 7 мая 2024 года, продлено на три месяца.
- Сейчас предприятия могут бронировать до 50% своих военнообязанных работников. В частности под бронирование подпадают работники предприятий, которые обеспечивают составляющие Сил безопасности и обороны в вооружении и военной технике.