Из-за постоянных обстрелов начало протекать харьковское метро: для каких станций есть опасность

О ситуации рассказали в самом ведомстве. Там уже извинились за неудобства и заверили, что протечки устраняют.

В Харькове уже переименовали улицу Пушкинскую. Мэр Игорь Терехов долго сопротивлялся этому решению, мол, думал, что Пушкин – не про современную Россию. Катализатором переименования стали жестокие обстрелы, улица получила название в честь Григория Сковороды. Теперь переименуют и станцию метро "Пушкинская", название еще не выбрали.

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Харьковский метрополитен протекает из-за обстрелов: о какой станции речь

На станции метро "Спортивная" выполняют работы по устранению протечек с потолка. Из-за постоянных ракетных обстрелов Харькова в городе происходят оползни, а в связи с тем, что в непосредственной близости к станции метро "Спортивная" были неоднократные многочисленные ракетные попадания, произошло незначительное протекание с потолка станции,

– написали в метрополитене.

Где станция метро "Спортивная" в Харькове: показываем на карте

Есть ли опасность для пассажиров метро из-за протечек "Спортивной"

В метрополитене заверили, что протечка не несет угрозы подтопления станции, безопасности перевозок также не угрожает. Работы ведут ночью, потому что они требуют много времени. Их начали на прошлой неделе, сейчас работы продолжаются.

Протекание на "Спортивной" повлияло на пересадочный пункт

Станция метро "Спортивная" – это красная ветка Харьковского метро, Холодногорско-Заводская линия. Там есть переход на зеленую, Алексеевскую, ветку.

Также напоминаем, что центральный межстанционный пешеходный переход со станции "Спортивная" до станции "Метростроителей" закрыт для пользования пассажиров в связи с проведением ремонтных работ. Переход между станциями осуществляется через боковой пешеходный переход,

– предупредили в метрополитене.

Карта Харьковского метрополитена

Харьков, карта метро / Фото Википедия, Тимофей Белецкий