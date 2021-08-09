Заявления Лукашенко вызовут бешенство у Москвы, – Пионтковский

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сделал антироссийские заявления относительно временно оккупированного Крыма. Замечания диктатора, вероятно, вызовут бешенство у Москвы.

Такое мнение в авторской программе Дмитрия Гнапа и Дениса Казанского "Между прочим" на 24 канале высказал российский политолог Андрей Пионтковский. Также к разговору присоединился спортивный обозреватель Константин Андриюк.

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О заявлениях Лукашенко

Андрей Пионтковский: Александр Лукашенко за последний год никогда не был так дерзок в отношении России и лично к Путину.

Он практически издевался над ним высказываниями по Крыму.

Затем он заявил, что Беларусь никогда не станет частью России, мы будем отстаивать свой суверенитет. Ничего похожего не было в последние месяцы.

Большая пресс-конференция Лукашенко состоялась 9 августа 2021 года. Во время нее он в частности сказал, якобы Украина перебрасывает боевиков на территорию Беларуси. Также он заявил, что только тогда признает временно оккупированный Крым российским, когда последний российский олигарх будет поставлять продукцию на полуостров.

Я думаю, что у него есть какие-то основания (для дерзости – 24 канал). Я почти не сомневаюсь, что он получил какие-то гарантии от китайцев, точно финансовые. Лукашенко так бы дерзко не разговаривал с Путиным без какой-то поддержки.

Второй важный момент для Украины. Надо анализировать то, что имеет значение для безопасности Украины. До сих пор обсуждают возможный сценарий массового нападения российских войск с севера на Украину в рамках так называемых учений "Запад".

Что такое учения "Запад"?

Это совместные военные учения Вооруженных сил России и Беларуси "Запад-2021". Их планируют организовать в сентябре.

После сегодняшних (9 августа – 24 канал) высказываний Лукашенко, я думаю, что это маловероятный сценарий. Он будет означать фактическую оккупацию Беларуси. То, чего Лукашенко боится. Думаю, что все его замечания вызовут удовольствие у нас с вами и бешенство у Москвы.

Полный выпуск программы "Между прочим": смотрите видео

Об Ангеле Меркель

Андрей Пионтковский: Я почти уверен, что это была ее инициатива (приезд Меркель в Киев – 24 канал). Мне кажется, это прощальные визиты Меркель. Она искренне хотела помочь Украине.

Скажем объективно, в первые месяцы агрессии она помогла Украине и активнее всего выступала в Европейском союзе за санкции. Однако противостоять 2 силам, всему немецкому бизнесу и своим партнерам по коалиции она не могла.

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Конечно, относительно "Северного потока-2" произошло предательство, как это говорят в Украине. Думаю, она испытывает комплекс вины. Не то, что она приедет покаяться и скажет о закрытии газопровода – этого не будет.

Ее "дембельский" настрой в украинской дипломатии надо использовать, чтобы закрыть вопрос с формулой Штайнмайера, кластерами Макрона. "Северный поток-2" она уже не изменит, будем ждать выборов.

Приезд Меркель в Украину: что известно

Немецкий канцлер Ангела Меркель приедет в Украину 22 августа.

Во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским она обсудит ряд важных вопросов, в частности безопасность и двусторонние отношения.

По словам политологов, соответствующий визит будет прощальным для канцлера Германии.

О Магучих и Ласицкене

Константин Андриюк: Если наша Ярослава Магучих оказывается рядом с россиянкой, у меня есть огромные подозрения, что все это делают специально, чтобы ее затянуть в это и после этого манипулировать. Если это произошло, то произошло со стороны российских пропагандистов неслучайно.

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У нас пишут, что Магучих формально представительница вооруженных сил Украины, я могу это понять. Но россиянка Ласицкене, я сомневаюсь, что она чисто формально... я почти уверен, что с ней ведут политическую обработку, потому что там всегда будут манипулировать спортом и наши олимпийцы должны это понимать.