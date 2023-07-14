"Шахеды" долетали: между Ираном и Россией назревает серьезный конфликт
Источник:CNBC
Иран помогает России совершать геноцид украинцев. В частности, снабжая дроны-камикадзе, которые атакуют украинские города и села. Но, похоже, отношения между страной-террористкой и ее помощницей – уже не такие "дружеские", как это было раньше.
С 1971 года острова Абу-Муса, Большой Тунб и Малый Тунб контролируют Иран. В то же время в ОАЭ считают, что земли должны принадлежать им.
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Между тем, Россия и государства Персидского залива опубликовали совместное заявление. В ней стороны призывают к дипломатическому разрешению конфликта. В Иране это не оценили. Там подчеркнули, что острова вроде бы принадлежат им навсегда. Заявление стран иранская сторона восприняла как причину ухудшения отношений с ними.
Сообщается, что официальный Тегеран уже вызвал российского посла "на ковер". Кроме того, в Иране призвали Россию пересмотреть и исправить свою позицию.
Как Иран помогает России совершать геноцид
В Белом доме заявили, что только с лета 2022 года до весны 2023 года Иран продал России около 400 БпЛА. Ими страна-террористка атакует украинские города и деревни. Кроме того, тогда в Белом доме подчеркнули, что Россия уже использовала значительную часть БПЛА, поэтому намерена снова обращаться к Ирану.
Разведка Великобритании обнаружила целую цепочку поставок через Каспийское море. В Воздушных силах отмечали, что иранские дроны – "головная боль".
Атаки "Шахедами" не утихают
- В ночь на 14 июля российские военные снова атаковали Украину дронами-камикадзе. В Воздушных силах ВСУ рассказали, сколько целей врага удалось уничтожить.
- Прежде известно, что с вечера 13 июля по утро 14 июля враг выпустил 17 дронов-камикадзе. Они летели с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск).
- В южных и восточных областях удалось сбить 16 "Шахедов". В ту же ночь наши защитники уничтожили также разведывательный БПЛА, шесть беспилотников оперативно-тактического уровня.
- Над уничтожением дронов работали зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация, мобильные огневые группы Воздушных сил и ПВО других составляющих сил обороны Украины. Они сбивали цели в зонах ответственности ВзК "Юг" и "Восток".