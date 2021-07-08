На границе между Таджикистаном и Кыргызстаном произошла стрельба: есть погибшие

Между Кыргызстаном и Таджикистаном возобновились столкновения на границе. После обеда военные обеих стран вступили в перестрелку: есть погибшие и раненые.

По предварительным данным, стрельба началась на участке границы в районе села Сумбулов Лейлекского района. Об этом сообщают местные СМИ, ссылаясь на собственные источники.

Недавно Обострение на границе с Таджикистаном: Кыргызстан начал эвакуацию населения, – СМИ

В перестрелке есть погибшие

Стрельба произошла на горном участке Коч-Жайлоо около 17:00. Взаимное обстреливание сторон продолжалось в течение 20 – 30 минут. По предварительной информации, есть погибшие и пострадавшие.

Полномочный представитель кабинета министров в Баткенской области Абдикерим Алимбаев уже провел переговоры с представителем Согдийской области Таджикистана.

На место выехал глава областного управления пограничной службы Киялбек Толонбаев, руководители силовых структур. Вместе с коллегами из Таджикистана они займутся выяснением причин происшествия.

Sputnik Таджикистан сообщает, что виновны в перестрелке военные Кыргызстана. Они якобы незаконно пересекли границу и намеревались перевести 9 лошадей. Поэтому завязалась перестрелка, причем первыми начали стрелять военные Кыргызстана.

Обострение на границе Таджикистана и Кыргызстана: главное

Ситуация на границе обострилась еще 28 апреля на спорном участке. Произошло это после того, как Таджикистан установил на территории участка камеры видеонаблюдения. Люди просили их снять, но военные отказывались. Началась стычка с использованием оружия.

На фоне эскалации пограничного конфликта Кыргызстан и Таджикистан стянули войска и начали атаковать пограничные заставы друг друга.

В результате конфликта погибли более 34 человек. 30 апреля делегации Кыргызстана и Таджикистана встретились на нейтральной территории и договорились об отводе войск.

Возобновилось напряжение в начале июня. Таджикистан ночью начал устанавливать контейнер на участке в местности Унжу-Булак и зашел на территорию Кыргызстана на 1 километр. Началась перестрелка.

, недавно Государственная пограничная служба Кыргызстана пожаловалась на обострение ситуации на границе с Таджикистаном. СМИ сообщали даже о срочной эвакуации жителей близлежащих сел.