О двойных стандартах для международных организаций

Human Rights Watch опубликовала очередной отчет об "обеих сторонах". Окей, оставим за скобками историю о том, что пребывание одной из сторон на территории Украины – военное преступление само по себе.

Международные организации молчат об уничтожении Угледара

Но есть места, где действия россиян даже у военных с большим опытом вызывают шок.

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Сейчас это, например, Угледар, который российские солдаты ровняют с землей танками. Где срочная реакция Human Rights Watch? Срочная реакция хоть одной правозащитной структуры? ООН, наконец.

Если бы Вооруженные Силы Украины въехали на танках в Белгород и расстреляли весь жилищный фонд вместе с людьми, эти организации продемонстрировали бы все глубины своей обеспокоенности. Конечно, судили бы всех, включая рядовых.

Россияне о "новой Хатыни" кричали бы еще несколько веков. Ибо все жизни важны, но некоторые все-таки важнее других.

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