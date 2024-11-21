Летит на гиперзвуке: ключевые особенности межконтинентальной баллистической ракеты

Россияне на рассвете 21 ноября ударили по Днепру, вероятно, межконтинентальной баллистической ракетой. Сейчас эксперты пытаются точно выяснить, какой это все же был тип ракеты.

Вероятнее всего, оккупанты применили РС-26 "Рубеж". Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу о ключевых особенностях этой ракеты.

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Чем особенна межконтинентальная баллистическая ракета

В течение 20 ноября россияне нагнетали ситуацию о том, что может быть что-то страшное. Оккупанты провели мощную психологическую операцию, подогревая своими вбросами. Кое-где успешно, судя по паническим реакциям, а потом нанесли удар. Напомним, что 20 ноября посольства США, Испании, Италии и Греции и Греции приостановили свою работу из-за угрозы российского обстрела.

Сам удар, видимо, оказался не столь страшным, как его описывали, или пытались подать еще 20 ноября, говоря о том, что Владимир Путин готов применить чуть ли не ядерное оружие,

– отметил военный эксперт.

Обратите внимание, что когда примерно в 5 утра объявили воздушную тревогу, то угроза баллистики была для всех регионов Украины. Очевидно, что уже было известно о подготовке к такому пуску. Речь шла не о "Искандерах", или KN-23, которые с территории России не достанут до Закарпатской, Черновицкой или Львовской областей.

Ракета настолько быстрая, что, вероятно, радары, которые есть на вооружении в Украине, не смогли установить, куда она движется. Фактически эта ракета идет на гиперзвуке,

– отметил Мусиенко.

На видео видно, как быстро боевая часть разъединяется и идет на цель. Вероятно, ракета, которой россияне ударили по Днепру, не была настолько заряжена тротилом и взрывчаткой для того, чтобы вызвать масштабные разрушения. В ней была кассетная боевая часть, а не фугасная. То есть это не для того, чтобы пробить какие-то бункеры, укрепленные сооружения и тому подобное.

Я бы сказал, что использовали "лайтовую" версию этой ракеты и продемонстрировали ее нам и Западу. Однако сейчас на Западе нет каких-то панических реакций,

– сказал военный эксперт.

Удар межконтинентальной баллистической ракетой – это прежде всего сигналы для Украины, ведь ее россияне применили по территории нашей страны. Россия показала, что может наносить удары такими ракетами, чтобы запугать Украину и Запад, но это не удалось.

Важно! Западные официальные лица пока не подтверждают, что Россия использовала межконтинентальную баллистическую ракету для удара по Днепру.

Может ли наша система ПВО сбивать межконтинентальные ракеты

Сбивать межконтинентальные баллистические ракеты могут два комплекса, один из них – THAD. Также есть еще один подобный THAD комплекс, но он даже лучше. Он есть на вооружении у Соединенных Штатов, но Украины их нет.

Вероятно, системы, которые сейчас есть в Украине, не могут сбивать межконтинентальные баллистические цели. Не думаю, что Patriot сможет сбить, ведь скорость очень большая и баллистическая траектория. Хотя, возможно, новейшая версия Patriot, который сейчас есть на вооружении Соединенных Штатов, может,

– добавил Мусиенко.

Такой комплекс с радаром сейчас стоит в Польше. Как раз на базе ПРО, по которой Россия грозится нанести удар, развернут такой комплекс с радаром дальнего обнаружения. В Кремле отметили, этот объект уже включен в список приоритетных целей для российских военных.

К слову, Владимир Зеленский отреагировал на удар по Украине межконтинентальной баллистической ракетой. По словам, президента, Владимир Путин использует Украину как полигон.