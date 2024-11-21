Найімовірніше, окупанти застосували РС-26 "Рубеж". Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу про ключові особливості цієї ракети.

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Чим особлива міжконтинентальна балістична ракета

Протягом 20 листопада росіяни нагнітали ситуацію про те, що може бути щось страшне. Окупанти провели потужну психологічну операцію, підігріваючи своїми вкидами. Подекуди успішно, судячи з панічних реакцій, а потім завдали удар. Нагадаємо, що 20 листопада посольства США, Іспанії, Італії та Греції призупинили свою роботу через загрозу російського обстрілу.

Сам удар, мабуть, виявився не настільки страшним, як його описували, чи намагалися подати ще 20 листопада, говорячи про те, що Владімір Путін готовий застосувати ледь не ядерну зброю,

– зауважив військовий експерт.

Зверніть увагу, що коли приблизно о 5-й ранку оголосили повітряну тривогу, то загроза балістики була для всіх регіонів України. Очевидно, що вже було відомо, про підготовку до такого пуску. Йшлося не про "Іскандери", чи KN-23, які з території Росії не дістануть до Закарпатської, Чернівецької чи Львівської областей.

Ракета настільки швидка, що, ймовірно, радари, які є на озброєнні в Україні, не змогли встановити, куди вона рухається. Фактично ця ракета йде на гіперзвуці,

– зазначив Мусієнко.

На відео видно, як швидко бойова частина роз'єднується та йде на ціль. Ймовірно, ракета, якою росіяни вдарили по Дніпру, не була настільки заряджена тротилом й вибухівкою для того, щоб спричинити масштабні руйнування. У ній була касетна бойова частина, а не фугасна. Тобто це не для того, щоб пробити якісь бункери, укріплені споруди тощо.

Я б сказав, що використали "лайтову" версію цієї ракети й продемонстрували її нам й Заходу. Проте зараз на Заході немає якихось панічних реакцій,

– мовив військовий експерт.

Удар міжконтинентальною балістичною ракетою – це насамперед сигнали для України, адже її росіяни застосували по території нашої країни. Росія показала, що може завдавати ударів такими ракетами, аби залякати Україну й Захід, але це не вдалося.

Важливо! Західні офіційні особи поки не підтверджують, що Росія використала міжконтинентальну балістичну ракету для удару по Дніпру.

Чи може наша система ППО збивати міжконтинентальні ракети

Збивати міжконтинентальні балістичні ракети можуть два комплекси, один із них – THAD. Також є ще один подібний до THAD комплекс, але він навіть кращий. Він є на озброєнні у Сполучених Штатів, але Україна їх немає.

Ймовірно, системи, які зараз є в Україні, не можуть збивати міжконтинентальні балістичні цілі. Не думаю, що Patriot зможе збити, адже швидкість дуже велика й балістична траєкторія. Хоча, можливо, найновітніша версія Patriot, який зараз є на озброєнні Сполучених Штатів, може,

– додав Мусієнко.

Такий комплекс із радаром зараз стоїть в Польщі. Якраз на базі ПРО, по якій Росія грозиться завдати удару, розгорнутий такий комплекс із радаром дальнього виявлення. У Кремлі зазначили, цей об'єкт уже включено до списку пріоритетних цілей для російських військових.

До слова, Володимир Зеленський відреагував на удар по Україні міжконтинентальною балістичною ракетою. За словами, президента, Владімір Путін використовує Україну як полігон.