Запад не подтверждает использование Россией межконтинентальной ракеты для удара по Днепру

Россия 21 ноября запустила по Украине новую межконтинентальную баллистическую ракету. На Западе пока не подтверждают ее использование.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на комментарий неназванного чиновника для ABC News. По его словам, атака на Днепр могла быть осуществлена обычной баллистической ракетой.

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Запад сомневается в использовании Россией межконтинентальной ракеты

Западные официальные лица пока не подтверждают, что Россия использовала межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) для удара по Днепру.

Если Россия все же применила такое вооружение, это может быть сигналом для стран Запада, считает военный аналитик Малкольм Дэвис из Австралийского института стратегической политики.

Очевидно, что россияне в таком случае сняли ядерные боеголовки с ракеты и запустили ее или как инертную ракету без боевых компонентов, или, возможно, с обычной боеголовкой. Это попытка послать Западному миру сообщение: "Послушайте, использование ATACMS и Storm Shadow, возможно, угрожает ключевым интересам России",

– сказал Дэвис в комментарии CNN.

Дэвис подчеркнул, что Украина и ее союзники не должны отступать. Он считает, что Запад должен продолжать поддерживать Украину. Иначе Россия будет повторять такие действия снова и снова.

В то же время отставной генерал-майор США Марк Маккарли отметил, что удар по Днепру может быть предупреждением, что Россия способна достать и до Киева.

"Россия ударила по Днепру, чтобы показать, что в случае дальнейшего использования ATACMS и Storm Shadow, она может применить межконтинентальную баллистическую ракету для удара по столице",

– сказал Маккарли в комментарии CNN.

Важно! По информации Страткома ВСУ, Украина стала первойУкраина стала первой страной мира, против которой применили межконтинентальную баллистическую ракету.

К слову, Владимир Зеленский прокомментировал эту атаку и отметил, что сейчас продолжаются все необходимые экспертизы. Президент Украины отметил, что использование новой ракеты свидетельствует о страхе России и непосредственно Путина.