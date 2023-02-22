"Оружие апокалипсиса": что не так с ракетами "Сармат", которыми Путин годами запугивает мир

Российская пропаганда снова активно использует тему ядерного шантажа. Угрожает миру новой версией "кузькиной матери" лично Путин, а также его Медведев и другие слуги режима. Впрочем, похоже, что у россиян с этой "пугалочкой" огромные проблемы.

Впервые публично о "Сармате" стало известно из выступления Путина в марте 2018 года. В апреле 2022 года диктатор вспомнил, что первый запуск был успешным и сказал, что "Сармат" якобы "заставит задуматься тех, кто в разгаре безумной агрессивной риторики пытается угрожать России". 24 Канал проанализировал основные характеристики "оружия апокалипсиса" и что вообще не так с этими ракетами.

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Ядерные угрозы Путина – блеф?

21 февраля 2023 года президент России Путин произнес очередное свое обращение к Федеральному собранию. В конце выступления он объявил, что Россия приостанавливает свое участие в договоре об ограничении ядерного оружия СНВ-3, а также заявил о возможности "ядерных испытаний". По его словам, какие-то новейшие образцы ядерных зарядов встают на боевое дежурство.

При этом Путин не назвал, что это за образцы, хотя пафосные имена новых и очень грозных российских Wunderwaffe знают все зрители российского телевидения, а также журналисты мировых СМИ. Именно с помощью "посейдонов", "цирконов" и "сарматов" пропагандист Киселев хотел производить радиоактивный пепел, а российский певец Майданов со своей песней "Сарматушка" превратил ракету РС-28 в главную "российскую скрепу".

Но есть одна проблема – такой ракеты с высокой долей вероятности вообще не существует как реального оружия. Сейчас есть только опытные образцы, а сама ракета на стадии испытаний, то есть прототип, который не на вооружении в армии России, потому что не работает. Конечно, россияне бы этого очень хотели, но опять что-то идет не так.

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Оружие апокалипсиса?

21 февраля CNN в своем материале сообщили, что Россия якобы проводила очередные испытания "Сармата" за день до этого – синхронно с визитом Байдена в Киев. Об испытаниях Кремль официально уведомил США. Эта информация должна стать "вишенкой" речи Путина. Впрочем, пуск ракеты оказался неудачным, поэтому Путин ограничился общими фразами.Отметим, что, вероятно, это уже второй пуск "Сармат" в рамках испытаний. Первый состоялся 20 апреля 2022 года с космодрома "Плесецк" в Архангельской области. Ракета была направлена в сторону Камчатки. О месте проведения второго этапа не сообщалось, но, вероятнее всего, оно не изменилось, ведь это оружие для шахтной установки, которое является полностью стационарным.Вероятный запуск "Сармата" в Архангельской области / фото российского минобороны

РС-28 "Сармат" – это межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) пятого поколения, способная нести ядерные заряды. Детище Рогозина и его гордость. На Западе эту российскую ракету называют куда поэтичнее – "Сатана II".

"Сармат" должен атаковать США по баллистической траектории через Южный полюс благодаря системе "орбитальной атаки" в обход американских ПРО THAAD. Правда, для этой цели заявленных разработчиками 18 тысяч километров будет явно мало. Правда, Киселев о том, что этого хватит только на полпути, почему-то не рассказывает.

Запуск "Сармата" должен производиться с шахтной установки. Эксперты считают эту ракету не чем-то принципиально новым, а российской копией разработки 70-х годов украинского "Южмаша". Р-36М "Воевода" (она же "Сатана-І").

Действительно, "Сармат" имеет двигатель первой ступени – это модернизированный РД-264 от Р-36М, а концепция "орбитальной атаки" – вообще с ракеты Р-36орб 1962 года. Она также была разработана на "Южмаше". Как сказал бывший директор легендарного завода: "Это было уже".

Российские СМИ часто пишут, что ракета может поразить США боеголовкой в 10 тонн через Южный полюс. Якобы траектория позволит обойти систему ПВО. Однако оказалось, что расстояние составляет более 28 000 километров – больше заявленной дальности полета. Для более придирчивой аудитории оставили щель, мол "Сармат" может вывести боеголовки на низкую опорную орбиту, а там они могут упасть в любую точку мира. В 1968 году была создана Р-36обр, но в любом случае, о выводе на орбиту 10 тонн БЧ речь идти не может. Для достижения таких показателей "Сармат" уже напоминал бы космическую ракету,

– объясняют эксперты Defense Express.

Также следует учитывать, что дальность полета у Р-36М2 была 16 тысяч километров, но касалась только моноблочной версии, в варианте с раздельной главной частью она снижалась до 11 тысяч км. Скорее всего, аналогичная пропорция будет и для "Сармата", то есть 18 тысяч километров – это лишь с моноблочной боевой частью.



Долетит ли мифический российский "Сармат" до США



РС-28 "Сармат" – заявленные характеристики

Тип базирования: шахтный

Количество ступеней: 3

Длина: 35,5 метра

Диаметр: 3 метра

Стартовая масса: 208,1 тонн

Вес "полезной" нагрузки: до 10 тонн

Количество боеголовок: до 10 по 0,75 мегатонны

Максимальная дальность: 18000 километров



Межконтинентальная баллистическая ракета RS-28 "Сармат" / фото Military Today

Что не так с "Сарматом"

У "Сармата" сложная судьба. Это копия – преемник "Воеводы", разработанной на "Южмаше". "Воевода" имеет ограниченный срок годности – 10 лет, однако, до сих пор отвечает у россиян за 40% их ядерного потенциала. В России его постоянно продляли, после начала вторжения в Украину в 2014 году поддерживать боеспособность "Воевод" уже было некому, поэтому понадобились "Сарматы". Их начали разрабатывать еще в начале 2010-х, а взять на боевое дежурство планировали в 2020-м.

Все 74 шахтных установки России обслуживались украинским "Южмашем", в том числе – ракеты Р-36М "Воевода", которые до сих пор стоят на боевом дежурстве. В 2014 году это обслуживание было прекращено, поэтому есть большие сомнения в состоянии, в котором находятся МБР россиян. "Сармат" является попыткой россиян создать собственную ракету шахтного базирования,

– военный эксперт Петр Черник в эфире 24 Канала объяснил необходимость создания россиянами ракет "Сармат".

Первые "бросочные" испытания ракеты должны были начаться еще в 2016 году, но были перенесены на 2018-й, затем "заморожены" до 2020-го (дата, когда они должны были стать на вооружение). Постоянные переноски и заморозки могут свидетельствовать о больших проблемах с "изделием".

До 20 февраля 2023 года известен только один полноценный пуск "Сармата". 20 апреля 2022 года с аэродрома "Плесецк" куда-то в сторону Камчатки. В отличие от испытаний 2023 года это было пафосное шоу с участием Путина и Шойгу.

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После этого российские СМИ объявили, что в августе подписывается контракт на серийное производство 50 ракет "Сармат". 23 ноября 2022 года на Красноярском машиностроительном заводе якобы началось серийное производство "Сарматов". Прототипы не прошли все испытания, то есть, де-факто, являются опасной лотереей.

Также следует учитывать фактор санкций, ведь до 40% начинки МБР (включая систему наведения) – западная электроника, с которой в России откровенные проблемы.

Учитывая эти моменты, очень похоже, что Россия сейчас производит не "Сарматы", а макеты, а схема с "оружием апокалипсиса" является частью причудливого ИПСО. Кроме того, российские медиа также любят пугать, что одна ракета RS-28 с MIRV может полностью уничтожить три штата США, такие как Мэриленд, Вермонт и Род-Айленд.

На "Сарматах" должна была стоять другая новейшая разработка россиян – гиперзвуковой управляемый боевой блок для МБР комплекс "Авангард" (15П771 или Ю-71). Впрочем, эту коллаборацию сами россияне почему-то перенесли на 2027 год и сейчас "Авангард" планируют ставить на старые московские МБР УР-100Н УТТХ, которые не выпускаются с 1985 года. Интересно, что "Авангард" –это также не уникальная российская новинка, а переработанное изделие, разрабатываемое для "Воеводы".

Странно, не так ли? К тому же, "Авангардов" запланировано только 12, а "Сарматов" – аж 50? Похоже, что кто-то откровенно лжет.