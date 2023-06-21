Долетался в ад: украинские защитники на Запорожском направлении сбили вражеский Ми-24

Украинские защитники продолжают наносить оккупантам колоссальные потери. Воины ВСУ 21 июня приземлили российский вертолет Ми-24.

Российским оккупантам наносят колоссальные потери. На этот раз в ад отправили еще одну вражескую "птичку".

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Хорошая новость. Сегодня после обеда наши воины сбили российский вертолет Ми-24. Выстоим и победим,

– говорится в сообщении.

Впоследствии в воздушных силах ВСУ уточнили, что вертолет сбили на Запорожском направлении.

Оккупанты несут колоссальные потери

Украинские защитники и защитницы наносят врагу колоссальные потери. По состоянию на 21 июня известно, что ликвидировать удалось уже 222 тысячи российских захватчиков. Кроме того, "минуснуть" удалось немало вражеской техники и оружия. Всего ликвидировали 306 вертолетов и 314 самолетов.

К слову, армия дронов всего за двое суток уничтожила российскую технику на миллионы долларов. Российские оккупанты паникуют из-за своих потерь. Контрнаступления ВСУ они боятся, как огня.