В МИД рассказали, сколько украинцев остались в Афганистане

23 августа 2021 , 18:36
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Источник:

24 канал

Уже третий украинский самолет 23 августа эвакуировал из Афганистана наших граждан. Сейчас в захваченной талибами стране находится 50 украинцев.

Некоторые украинцы вылетают на самолетах других государств

На третий раз удалось вывезли аж 79 украинцев. Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Сейчас МИД известно, что на помощь в Кабуле ожидают 50 наших граждан. Однако количество украинцев, которым нужна помощь с эвакуацией, постоянно меняется. Все потому, что некоторым людям удается вылететь из Афганистана на самолетах других государств. В то же время поступают и новые просьбы о помощи.

Мы никого не бросим на произвол судьбы. Будем работать над дальнейшей эвакуацией двумя путями: с партнерами, чтобы они подхватывали наших граждан, или организовывать собственные борта,
– рассказал Кулеба.

Кстати, именно украинский рейс был последним, которому удалось вылететь из Кабула перед тем, как талибы закрыли аэропорт на неопределенное время.

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Автор: Софія Мінджоса