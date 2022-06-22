МИД Украины отреагировало на переговоры Турции и России относительно вывоза украинского зерна

Недавно Россия и Турция провели в Москве переговоры относительно вывоза зерна из Украины. Представитель МИД Украины Олег Николенко отметил, что на данный момент конкретных договоренностей о проведении четырехсторонних переговоров еще не достигли.

Комментируя перспективы четырехсторонних переговоров в Стамбуле относительно вывоза украинского зерна, он отметил, что "Украина приветствует усилия Генерального секретаря ООН" для решения вопроса вывоза зерновых из заблокированных Россией украинских морских портов.

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Он отметил, что сейчас продолжаются экспертные консультации между заинтересованными сторонами, но стороны не пришли к конкретным договоренностям о проведении переговоров, в которых будет привлечена Украина.

В МИД подчеркнули, что принципиальным элементом украинской позиции является вопрос безопасности.

В настоящее время продолжаются экспертные консультации между заинтересованными сторонами. Конкретные договоренности о проведении четырехсторонних переговоров с участием Украины, России, Турции и ООН пока не достигнуты. По-прежнему принципиальным элементом украинской позиции остаются вопросы безопасности,

– сказал Николенко.

Что известно о переговорах между Турцией и Россией

22 июня делегации из России и Турции собрались, чтобы обсудить проблему экспорта украинского зерна. Стороны якобы договорились продолжать консультации по безопасному отправлению судов из украинских портов. При этом Москва отрицает ответственность за продовольственный кризис и обвиняет в дефиците санкции Запада и Украину. В настоящее время Украина не участвует в этих переговорах.

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