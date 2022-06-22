МИД Украины отреагировало на переговоры Турции и России относительно вывоза украинского зерна
Недавно Россия и Турция провели в Москве переговоры относительно вывоза зерна из Украины. Представитель МИД Украины Олег Николенко отметил, что на данный момент конкретных договоренностей о проведении четырехсторонних переговоров еще не достигли.
Комментируя перспективы четырехсторонних переговоров в Стамбуле относительно вывоза украинского зерна, он отметил, что "Украина приветствует усилия Генерального секретаря ООН" для решения вопроса вывоза зерновых из заблокированных Россией украинских морских портов.
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Он отметил, что сейчас продолжаются экспертные консультации между заинтересованными сторонами, но стороны не пришли к конкретным договоренностям о проведении переговоров, в которых будет привлечена Украина.
В МИД подчеркнули, что принципиальным элементом украинской позиции является вопрос безопасности.
В настоящее время продолжаются экспертные консультации между заинтересованными сторонами. Конкретные договоренности о проведении четырехсторонних переговоров с участием Украины, России, Турции и ООН пока не достигнуты. По-прежнему принципиальным элементом украинской позиции остаются вопросы безопасности,
– сказал Николенко.
Что известно о переговорах между Турцией и Россией
22 июня делегации из России и Турции собрались, чтобы обсудить проблему экспорта украинского зерна. Стороны якобы договорились продолжать консультации по безопасному отправлению судов из украинских портов. При этом Москва отрицает ответственность за продовольственный кризис и обвиняет в дефиците санкции Запада и Украину. В настоящее время Украина не участвует в этих переговорах.
Последние новости относительно украинского зерна
- Россия вывозит украинский урожай и пытается продать его как свой. В настоящее время российские захватчики украли не менее полумиллиона тонн зерна.
- Венгрия предложила Украине помощь и готова стать транзитной страной для украинских грузов. Такое решение действительно может снизить кризис из-за блокирования Россией портов в Черном море.
- Российские оккупанты блокируют в Черном море не только торговые корабли. В настоящее время порты Одесской области не могут покинуть 39 гражданских судов.
- Представитель ООН, директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли, подчеркнул, что миру угрожает ад на земле из-за голода, если не положить конец войне, поскольку Украина является одним из ведущих поставщиков пшеницы в мире.
- Россия продает зерно, которое ворует у Украины и вывозит из временно оккупированных южных областей в оккупированный Крым. Российские военные беззастенчиво воруют и другую сельскохозяйственную продукцию на временно оккупированных территориях Украины. Теперь они перешли к семенам подсолнечника.
Кстати – ворованное зерно из Украины уже в сирийском порту: смотрите видео