МИД Украины призывает партнеров к жестким санкциям против России

Вчера, 21 февраля, Путин принял противоправное решение о признании оккупированных территорий Донбасса. В связи с этим Украина активно работает над тем, чтобы наши партнеры ввели жесткие ограничения в отношении России.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он отметил, что прямо сейчас идет работа над решением вопроса безопасности в Государственном департаменте и Совете национальной безопасности США.

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Ключевая тема – санкции

По словам министра, украинские дипломаты активно работают над принятием решений, которые помогут сдерживать страну-агрессора. В то же время он отметил, что сегодня ночью, 22 февраля, уже успел провести несколько телефонных разговоров с:

госсекретарем США;

министром иностранных дел Канады;

министром иностранных дел Великобритании;

главой дипломатии ЕС.

Ключевая тема: санкции. Сейчас главный вопрос: когда и какие санкции против России будут применены. Наша позиция четкая – пора внедрять санкции против России,

– подчеркнул министр.

Как отметил Кулеба, дипломаты нашей страны активно работают над созывом различных международных переговорных форматов, заседаний и саммитов. Кроме того, применяются все возможные международные механизмы, чтобы сдержать Россию.

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Поиск выгодного решения

Министр подчеркнул, что страна-агрессор пытается спровоцировать украинскую сторону. В то же время наше государство, чтобы предотвратить развертывание вооруженного противостояния, проявляет мудрость и выдержку.

Во вторник (22 февраля – 24 канал) эта работа продолжится, и все мы будем заниматься защитой национальных интересов Украины – это задача №1. Впрочем, также есть стратегическая задача – поиск выгодного для Украины решения в этой ситуации,

– заявил Кулеба.

Санкции в отношении России из-за признания боевиков

В Польше мгновенно отреагировали на решение главы Кремля признать оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий заявил о созыве Европейского совета, чтобы ввести санкции против страны-агрессора.

В США также отреагировали на абсурдное заявление Путина. В Белом доме сразу был введен запрет на любые инвестиции в оккупированные территории Украины. Кроме того, пообещали еще ряд ограничительных мер, которые должны быть объявлены 22 февраля.

Великобритания готовится ввести новые санкции в отношении российских чиновников и компаний из-за очередного нарушения суверенитета нашего государства. Объявить о них должны также 22 февраля.

Канада тоже анонсировала введение ограничений в отношении страны-агрессора. Глава МИД Мелани Жоли подчеркнула, что ее страна неуклонно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Японцы же в случае полномасштабного вторжения России в Украину наложат ограничения на экспорт передовых технологий в государство-агрессор. В то же время, могут ввести санкции в финансовом секторе.

Уже сегодня, 22 февраля, главы МИД стран-членов Европейского Союза соберутся на внеочередное заседание. На нем хотят утвердить новые санкции против России за признание оккупированных территорий Украины.

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