Пренебрегает правами Украины: в МИД возмутились решением Путина о блокаде Керченского пролива

Владимир Путин, наплевав на все правила, разрешил военным безосновательно блокировать Керченский пролив. В украинском МИД возмутились этим решением и подчеркнули, что таким образом Россия пренебрегает правами Украины как морской страны.

Как рассказал спикер МИД Украины Олег Николенко, отныне Росгвардия, которая находится под непосредственным руководством Путина, может осуществлять блокаду Керченского пролива.

Важно Путин разрешил российским военным блокировать Керченский пролив

Это, в свою очередь, будет создавать необоснованные препятствия для свободы мореплавания в Керченском проливе и Азовском море. Николенко напомнил, что по состоянию на сейчас​ под "охраной" Росгвардии находятся:

акватория Керченского пролива,

Керченский мост,

энергомост,

газопровод между Россией и временно оккупированным Крымом.

Этот закон грубо пренебрегает правами Украины как прибрежного государства. Россия как государство-оккупант продолжает целенаправленную политику милитаризации Черноморского региона, создает очередные препятствия для международной навигации и превращает Азовское море в свое внутреннее озеро,

– добавил Николенко.

Под ударом не только Украина

Спикер украинского МИД отметил, что такие агрессивные действия Кремля угрожают национальной безопасности не только Украины, но и всей Юго-Восточной Европы. Он отметил, что Россия должна прекратить нарушение обязательств по Конвенции ООН по морскому праву и другим нормам международного права.

Уже не первая блокада

К сожалению, Россия уже не впервые блокирует Керченский пролив. Так, 15 апреля Россия заявила, что закрывает часть акватории Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и судов.

МИД Украины назвало это нарушением суверенных прав нашего государства, а в Госдепе США выразили обеспокоенность из-за действий России и призвали ее прекратить их.