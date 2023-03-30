Первые словацкие истребители МиГ-29 уже защищают украинское небо: над каким городом
Источник:Denník N
Словакия поддерживает Украину в борьбе за свою свободу. В частности, словацкая сторона передала первые четыре истребителя МиГ-29. Они защищают небо над Харьковом.
Елена Кондратюк – заместительница председателя Верховной Рады – 29 марта выступила в парламенте Словакии. Политик поблагодарила страну за поддержку.
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От имени всех украинцев, жизнь которых защищают военно-воздушные силы, выражаю вам большую благодарность,
– заявила Кондратюк.
Она подчеркнула, что Украина также благодарна Словакии за:
- гуманитарную помощь;
- оружие;
- поддержку Украины на международном уровне;
- признание России государством-спонсором терроризма.
Первые МиГ-29 Словакия передала Украине во второй половине марта. Их передавали под словацкую версию песни "Эй, соколы!".
"Четыре истребителя МиГ-29 успешно переданы украинским собратьям. У помощи нет границ. Мы сделали все, что могли, ради правильного дела!", – заявили тогда в Словакии.
В общей сложности Братислава пообещала предоставить Украине 13 МиГ-29. Их преимущество в том, что защитники украинского неба уже умеют воспользоваться этими самолетами. Словакия уже сняла с вооружения МиГ-29. В то же время, Украине они могут помочь спасти сотни и тысячи жизней.
Кроме того, в Словакии заверили, что продолжат оказывать помощь.