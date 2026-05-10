Кадрами воздушного боя поделились на странице Воздушного командования "Запад".

Что известно о сбитии вражеского "Шахеда" на Ровенщине?

На видео зафиксирован момент, когда украинский истребитель MiГ-29 уничтожает российский "Шахед" ракетой класса "воздух – воздух". После точного попадания вражеский дрон взрывается прямо в небе, а дети, которые наблюдали за воздушным боем, радостно реагируют на успешное сбивание и восторженно комментируют действия пилота.

Кстати, противник активно наращивает производство ударных дронов. Так, территорию особой экономической зоны "Алабуга" в Татарстане увеличили еще на 340 гектаров. Именно там налажено производство российских беспилотников "Герань", созданных на основе иранских дронов "Шахед".

При этом не стоят на месте и украинские военные. Силы обороны эффективно уничтожают вражеские БпЛА над городами Украины.

Момент уничтожения дрона: смотрите видео

В Воздушном командовании сообщили, что операцию выполнил летчик 204-й Севастопольской бригады тактической авиации с позывным Марсель.

По его словам, перехват был сложным, ведь беспилотник постоянно маневрировал, менял высоту и курс полета, из-за чего атаку пришлось проводить на очень низкой высоте.

Пилот рассказал, что после разворота смог визуально зафиксировать цель, осуществил пуск ракеты и увидел, как обломки сбитого дрона упали в лесную местность. Уже после приземления на оперативном аэродроме он узнал, что видео боя активно распространяют в соцсетях.

Реакция людей и, особенно, детей очень приятна для меня, это вдохновляет,

– признался пилот.

Известно, что он завершил обучение в Харьковском национальном университете Воздушных сил в 2022 году, а уже с 2023-го выполняет боевые вылеты на МиГ-29.

За время службы Марсель уничтожил более десяти воздушных целей, среди которых российские крылатые ракеты и ударные беспилотники.

Справка. Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Кожедуба занимается подготовкой офицеров для Воздушных сил Украины по различным военным специальностям. В заведении обучают будущих пилотов, штурманов, специалистов по боевому управлению авиацией, противовоздушной обороны, радиотехнических войск, инженерно-авиационного обеспечения, автоматизированных систем управления, а также специалистов в сфере информационных, технических и метрологических систем.

Чем особенные украинские МиГ-29?

В общем МиГ-29 – это советский многоцелевой истребитель четвертого поколения, известный в классификации НАТО как Fulcrum. В 1980-х годах он был основным боевым самолетом стран Варшавского договора и СССР, а сегодня остается на вооружении многих государств, в частности Украины.

Главное назначение МиГ-29 – получение превосходства в воздухе и защита воздушного пространства. В то же время самолет может выполнять удары по наземным целям, разведывательные миссии и прикрывать авиацию от атак противника.

Стоит заметить, что существует около 18 модификаций истребителя. Украина имеет собственные модернизированные версии – МиГ-29МУ1 и МиГ-29МУ2. Первая получила улучшенную систему обнаружения целей и модернизированные ракеты, а вторая – обновленную авионику и расширенные боевые возможности. Самолет оснащен авиационной пушкой и может нести ракеты класса "воздух – воздух" и авиабомбы.

К слову, в ноябре 2025 года украинская авиация разрушила важный для россиян мост в Запорожской области. На него сбросили авиабомбу GBU-62. Удар выполнил именно МиГ-29.

Какова ситуация с обстрелами в Ровенской области?

В ночь на 1 мая российские войска совершили атаку на Ровенскую область с помощью ударных дронов типа "Шахед". В результате удара в регионе раздавались взрывы, наибольшие разрушения претерпел Дубенский район. Там были повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры. Также сообщалось о пострадавших – нескольких человек доставили в больницу.

Кроме того, во время обстрела один из беспилотников попал в дом волонтерской семьи. Хотя дрон не взорвался, пожар полностью уничтожил жилье.