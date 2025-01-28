Может привести к потере 8% ВВП США: в чем заключается миграционная политика Трампа
Дональд Трамп планирует депортировать всех нелегальных мигрантов из США. Впрочем, миграционные процессы, которые запускает новый президент, могут сильно ударить по американской экономике.
По данным специалистов, депортация мигрантов может привести к потере 8% валового внутреннего продукта страны. Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин объяснил 24 Каналу, зачем Трамп прибегает к такой жесткой политике в отношении мигрантов и действительно ли это повредит экономике США.
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Как миграционная политика Трампа повлияет на США
Новый американский президент осуществляет политику в интересах своего избирателя – гражданина Соединенных Штатов Америки, который ищет работу и ждет, чтобы эту работу предоставили в его стране.
Проблема заключается в том, что нелегальные трудовые мигранты или работали чрезвычайно дешево, или работали вообще неофициально. Работая дешево и неофициально, они забирали рабочие места у американцев, которые хотели бы занять эту работу, но бесспорно дороже для работодателя и легально.
Поэтому с точки зрения рядового американца, на сегодня действия Трамп это однозначный позитив. Он выгоняет дешевую рабочую силу и дает возможности американцам устроиться на работу, исходя из легальных условий на вменяемую заработную плату,
– отметил Пендзин.
По его словам, то, что сегодня делает Трамп по рынку труда Соединенных Штатов Америки – это шоковая терапия, которая сначала бьет по карману, но потом дает неплохие доходы.
Я вам гарантирую, что подобные вещи приведут к сокращению уровня безработицы в США. Просто потому, что на рабочие места, которые сегодня занимают нелегальные мигранты, будут набирать американцев,
– сказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба.
Однако из-за этого себестоимость американских товаров немножко повысится, ведь заработные платы будут легальными и большими.
К каким странам Трамп имеет претензии
Параллельно новый президент США делает достаточно жесткие движения в отношении американских компаний, которые выехали в сопредельные страны, но продолжают поставлять товары на американский рынок. Прежде всего это касается предприятий, что релокувались в Канаду и Мексику.
Релокация предприятий– это перемещение в другое место (страну или регион). По бизнесу релокация означает перевозку активов, мощностей и рабочих.
Сейчас Трамп только угрожает пошлинами и повышением тарифов и по Европе, и по Китаю, но реально уже ввёл таможенные ограничения в 25% в отношении двух стран – Канады и Мексики. Таким образом он заставляет американские компании вернуться назад.
Заявления относительно 51-го штата Соединённых Штатов Америки под названием Канада и о том, что Канада без американского рынка не выживет, тоже не просто взяты из воздуха. Это определенное давление на канадцев для того, чтобы они соответствующим образом реагировали и с политической точки зрения,
– добавил Пендзин.
Трамп имеет претензии ко всем странам, которые имеют по отношению к Соединенным Штатам Америки положительное сальдо торгового баланса. То есть к тем странам, которые продают США больше, чем покупают у них.
Опасаясь пошлины на европейские товары, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на Всемирном экономическом форуме в Давосе призвала членов Евросоюза покупать больше американского сжиженного газа и одновременно ввести санкции против российского СПГ.