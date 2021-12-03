Мигрантов могут направить в Украину, – Монастырский назвал цель военных учений на Волыни

Вблизи границы с Беларусью на Волыни провели учения украинских силовиков. Военные тренировались координировать действия, поскольку существует опасность прорыва мигрантов в Украину.

Об этом сообщили в ходе тренировок украинских силовиков на границе с Беларусью. Учения необходимы, чтобы вовремя отреагировать, если миграционный кризис, от которого страдают границы страны Евросоюза, перебросится на Украину.

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Разговаривал с министром внутренних дел Польши. Он заверил, что есть угроза направления мигрантов в сторону Украины. Денис Монастырский Министр внутренних дел

Цель – уладить действия силовиков

По легенде, 300 условных нарушителей подходили к линии государственной границы Украины с Беларусью. Оборону держали пограничники и нацгвардейцы. В ходе учений также привлекли авиацию.



Авиация поможет более оперативно реагировать на прорывы границы / Фото пресс-службы МВД

Такие учения запланированы в 5 областях вдоль всего участка украинско-белорусского разграничения. Кроме учений границу усиленно охраняют, а при необходимости – готово усиление.

По словам Монастырского, задание, которое он поставил, военные выполнили. Суть заключалась в том, чтобы из каждого из пунктов пересечения границы (их 34 на территории, граничащей с Беларусью) можно было доехать до соответствующего приграничья менее чем за час.



Учения помогут уладить действия силовиков / Фото пресс-службы МВД

Как сообщил глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко, соседнее государство шлет четкие сигналы. Поэтому цель проведения этих учений – согласовать действия всех составляющих сил безопасности и обороны, чтобы они вовремя реагировали на изменения в ситуации.

Мобильные пункты содержания нелегалов

Условные нарушители после задержания были переданы миграционной службе. До возвращения на родину они будут находиться во временном пункте содержания нелегалов.

"Эти комплексы мобильные. Они позволяют даже в полевых условиях отбирать биометрические параметры личности и соответственно – документировать", – отметил первый заместитель начальника управления в Волынской области Александр Пахолюк.

. Военные учения будут продолжаться на границе до конца 2021 года. Сейчас пограничники активно усиливают всю украино-белорусскую границу. Также в планах силовиков разместить новые контрольные посты на автомобильных дорогах, патрулировать автобусные и железнодорожные станции.

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