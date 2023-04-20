На войне погиб Михаил Алексеенко: он создал проект по реукраинизации Донбасса

Война, к сожалению, забирает лучших. Недавно на фронте погиб военный, активист Михаил Алексеенко. Он воевал в составе львовской 125-й отдельной бригады территориальной обороны.

Михаил Алексеенко был родом из Славянска. Ранее он создал проект реукраинизации Донбасса.

Важно В Кировоградской области простились с азовцем Хомовским, погибшим в Еленовке

Что известно о погибшем воине

В начале войны Михаил эвакуировался из Славянска во Львов, и там пошел в терроборону. Позже парень уехал воевать на Восток.

Михаил был выпускником Харьковского национального университета имени Каразина. Известно, что парень создал проект реукраинизации Донбасса.

Михаил Алексеенко погиб в бою. Он был очень проукраинским, защищал права студентов, развивал неформальное образование и активно сотрудничал с общественными инициативами БУР,

– сообщила Юлия Биденко.

Защитника вспоминают как искреннего патриота, активиста многих общественных мероприятий, человека-лидера, честного и порядочного. Оборонять страну он пошел с первых дней полномасштабной войны.

"Был очень громким, на все имел комментарий. Никогда не молчал, казалось, говорил тысячи слов в секунду. Всегда пытался заполнить тишину, будто помолчать мы можем и не рядом, а если уже сидим в одном помещении, то надо наговориться и обзавестись", – рассказала Татьяна Симкович.

Михаил Алексеенко погиб в бою с оккупантами / фото Юлия Биденко, БУР

Другие потери Украины

18 апреля в селе Дмитровка Кировоградской области, простились с погибшим азовцем Богданом Хомовским, позывной которого Danger. Он погиб во время теракта в Еленовке, где находился в плену.

В Кременчуге на Полтавщине попрощались с бойцом 1-го отдельного механизированного батальона "Волки Да Винчи" Артемом Березнюком. Он погиб на Донбассе.

Также, защищая Украину от российских оккупантов, погиб призер чемпионата мира К1 (боев смешанного стиля) Руслан Песковый. Герою был всего 21 год.

выражает соболезнования всем родным и близким погибшего воина.