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24 Канал Новости мира России будет больно: росвоенкоры ноют из-за назначения Драпатого на должность Главкома ВСУ
22 июля, 00:15
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Обновлено - 00:36, 22 июля

России будет больно: росвоенкоры ноют из-за назначения Драпатого на должность Главкома ВСУ

София Рожик

21 июля президент Зеленский сообщил об отстранении от должности главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Его место займет Михаил Драпатый.

Российские военные корреспонденты восприняли эту новость с разочарованием, сообщает 24 Канал.

Что пишут россияне о Драпатом?

В своих телеграм-каналах российские военные корреспонденты называют Сирского "аналогом" своего Герасимова.

А назначение Драпатого считают плохой новостью для себя, что вполне логично.

Ведь именно он весной 2014 года в возрасте 31 года совершил прорыв в Мариуполе. Кадры, на которых БМП Драпатого перелетела через сепаратистские баррикады, облетели весь интернет и стали культовыми, а смелый командир сразу завоевал уважение общества.

Тогда Драпатый был майором и командовал 2-м механизированным батальоном 72-й ОМБр.

Обратите внимание! Более подробную информацию о Михаиле Драпатом можно узнать по ссылке.

Он нас ненавидит и последовательно продолжает ненавидеть. А значит, будет пытаться убивать, несмотря ни на какие моральные ограничения. Вопрос лишь в том: а будем ли мы такими же в ответ… Или наконец вернем себе инициативу в эскалации?
– сетует один из пропагандистов.

Россияне отмечают, что 43-летний Драпатый начинал бороться против их агрессии в качестве командира батальона.

Это для нас плохо. Генерал, который выдвинулся на войне и понимает ее, – очень сложный противник,
– заявил еще один российский военный корреспондент.

К слову, сам Драпатый, комментируя свое назначение, подчеркнул, что будет работать ответственно, сосредоточенно и с уважением к людям, которые сегодня защищают Украину.

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Война России с Украиной
Новости России
Михаил Драпатый