России будет больно: росвоенкоры ноют из-за назначения Драпатого на должность Главкома ВСУ

21 июля президент Зеленский сообщил об отстранении от должности главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Его место займет Михаил Драпатый.

Российские военные корреспонденты восприняли эту новость с разочарованием, сообщает 24 Канал.

Что пишут россияне о Драпатом?

В своих телеграм-каналах российские военные корреспонденты называют Сирского "аналогом" своего Герасимова.

А назначение Драпатого считают плохой новостью для себя, что вполне логично.

Ведь именно он весной 2014 года в возрасте 31 года совершил прорыв в Мариуполе. Кадры, на которых БМП Драпатого перелетела через сепаратистские баррикады, облетели весь интернет и стали культовыми, а смелый командир сразу завоевал уважение общества.

Тогда Драпатый был майором и командовал 2-м механизированным батальоном 72-й ОМБр.

Обратите внимание! Более подробную информацию о Михаиле Драпатом можно узнать по ссылке.

Он нас ненавидит и последовательно продолжает ненавидеть. А значит, будет пытаться убивать, несмотря ни на какие моральные ограничения. Вопрос лишь в том: а будем ли мы такими же в ответ… Или наконец вернем себе инициативу в эскалации?

– сетует один из пропагандистов.

Россияне отмечают, что 43-летний Драпатый начинал бороться против их агрессии в качестве командира батальона.

Это для нас плохо. Генерал, который выдвинулся на войне и понимает ее, – очень сложный противник,

– заявил еще один российский военный корреспондент.

К слову, сам Драпатый, комментируя свое назначение, подчеркнул, что будет работать ответственно, сосредоточенно и с уважением к людям, которые сегодня защищают Украину.