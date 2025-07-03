Ликвидированный Гудков – самая "жирная" потеря России с начала войны: СМИ объяснили, почему

2 июля Силы обороны нанесли удар по центру управления оккупантов в Коренево. Был ликвидирован ряд высокопоставленных оккупантов. Среди них генерал-майор Михаил Гудков, заместитель командующего военно-морского флота России.

Вместе с Гудковым погибли еще с десяток офицеров, в частности капитан 2 ранга Нариман Шихалиев, передает 24 Канал.

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Самая жирная цель с начала вторжения

Михаил Гудков – самая высокая потеря для вооруженных сил России по должности с начала полномасштабного вторжения в 2022 году.

Гудков стал заместителем главнокомандующего Военно-морского флота России в марте 2025 года.

Ранее он возглавлял 155-ю бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота. Эта печально известная бригада известна военными преступлениями, в частности жестокими убийствами украинских военнопленных.

Заметим, что украинские силы за более чем 3 года полномасштабной войны ликвидировали ряд российских генералов и командующих. Впрочем, ни один из них не был по должностному уровню выше Гудкова.

Так, например, в декабре 2024 года в Москве взорвали начальника войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По званию, он выше Гудкова, но его должность и полномочия были уже.