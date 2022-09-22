Пора умирать, – Подоляк назвал 5 "возможностей", которые россиянам предоставила война

Россияне положительно расценивали войну россии против Украины, пока она не коснулась их лично. После объявления частичной мобилизации они начали кричать, что они против войны.

Однако, как сказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, пора платить за ненависть к другим.

Важно "Поможем избежать призыва": россиянам предлагают быструю "отмазку" от мобилизации

По его словам, российское общество хотело ощутить войну, так что теперь оно чувствует ее в полной мере. Среди "возможностей", которые россиянам предоставила война, Подоляк вспомнил:

закрытые границы;

тотальную мобилизацию;

заклеенные рты;

повестки через интернет и решетку;

10 лет тюрьмы за отказ от призыва.

Пора платить по счетам за ненависть к другим. Пора умирать,

– сказал советник главы ОП.

Частичная мобилизация в россии и реакция россиян

Президент владимир путин утром 21 сентября объявил в россии частичную мобилизацию. Он аргументировал это тем, что нужно "защитить" псевдореспублики "днр", "лнр" и другие оккупированные территории в Украине. Мобилизационные процессы стартуют с сегодняшнего дня – соответствующий указ уже подписали.

Еще 20 сентября, когда началась появляться информация о вероятном введении мобилизации, Google Trends просто переполнился запросами россиян о том, как уехать из страны или получить отсрочку. А сразу после выступления путина россияне раскупили все билеты на прямые рейсы из москвы в Стамбул.

Кроме того, граждане страны-агрессора начали массово гуглить способы, как сломать руку "безболезненно". Через несколько минут после этого в трендах начали появляться запросы о том, как сломать ногу. Очевидно, граждане россии поняли, что для отсрочки от призыва в их армию сломанной руки может быть недостаточно.

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